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Пенс вирішив взяти участь у виборах президента США

"Європейська правда"Середа, 7 червня 2023, 14:01

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс оголосив у середу, що балотуватиметься на посаду президента, розпочавши боротьбу за номінацію від Республіканської партії.

Відповідне відеозвернення він оприлюднив у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

У відео Пенс заявляє, що прагне повернути Америку до консервативних цінностей.

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"Було б легко залишатися осторонь. Але я не так був вихований. Ось чому сьогодні, перед Богом і моєю сім'єю, я оголошую, що балотуюся в президенти Сполучених Штатів", – сказав Пенс.

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Він зазначив, що "різні часи вимагають різного лідерства", наголосивши, що Сполучені Штати "потребують лідера, який, як казав Лінкольн, звернеться до найкращих ангелів нашої природи".

"Ми можемо відродити цю країну. Ми можемо захистити наш народ і забезпечити безпеку нашого кордону. Ми можемо відновити нашу економіку і повернути нашу країну на шлях збалансованого бюджету, захистити наші свободи і дати Америці початок нового життя", – наголосив політик.

Нагадаємо, у понеділок Пенс подав документи на участь у президентських виборах у 2024 році. Очікується, що Пенс особисто розпочне свою кампанію за номінацію від Республіканської партії 7 червня з відеоролика й промови в штаті Айова, де відбудуться перші праймериз Республіканської партії.

Офіційно про участь у змаганнях за номінацію на президентські вибори оголосили, зокрема, колишня губернаторка Південної Кароліни й експосол США в ООН Ніккі Хейлі; підприємець і консервативний політичний активіст Вівек Рамасвемі; колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті, сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт; колишній губернатор штату Арканзас Аса Гатчінсон; радіоведучий Леррі Елдер; губернатор Флориди Рон Десантіс.

Саме останній наразі має другий після Трампа рейтинг і вважається його головним конкурентом за президентську номінацію Республіканської партії.

Читайте також: Подолати Трампа: чи реальна перемога Десантіса на праймеріз республіканців у США.

Теми: СШАвиборипрезидент
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