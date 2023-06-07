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Пенс вирішив взяти участь у виборах президента США

"Європейська правда"Середа, 7 червня 2023, 14:01

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс оголосив у середу, що балотуватиметься на посаду президента, розпочавши боротьбу за номінацію від Республіканської партії.

Відповідне відеозвернення він оприлюднив у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

У відео Пенс заявляє, що прагне повернути Америку до консервативних цінностей.

"Було б легко залишатися осторонь. Але я не так був вихований. Ось чому сьогодні, перед Богом і моєю сім'єю, я оголошую, що балотуюся в президенти Сполучених Штатів", – сказав Пенс.

Він зазначив, що "різні часи вимагають різного лідерства", наголосивши, що Сполучені Штати "потребують лідера, який, як казав Лінкольн, звернеться до найкращих ангелів нашої природи".

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"Ми можемо відродити цю країну. Ми можемо захистити наш народ і забезпечити безпеку нашого кордону. Ми можемо відновити нашу економіку і повернути нашу країну на шлях збалансованого бюджету, захистити наші свободи і дати Америці початок нового життя", – наголосив політик.

Нагадаємо, у понеділок Пенс подав документи на участь у президентських виборах у 2024 році. Очікується, що Пенс особисто розпочне свою кампанію за номінацію від Республіканської партії 7 червня з відеоролика й промови в штаті Айова, де відбудуться перші праймериз Республіканської партії.

Офіційно про участь у змаганнях за номінацію на президентські вибори оголосили, зокрема, колишня губернаторка Південної Кароліни й експосол США в ООН Ніккі Хейлі; підприємець і консервативний політичний активіст Вівек Рамасвемі; колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті, сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт; колишній губернатор штату Арканзас Аса Гатчінсон; радіоведучий Леррі Елдер; губернатор Флориди Рон Десантіс.

Саме останній наразі має другий після Трампа рейтинг і вважається його головним конкурентом за президентську номінацію Республіканської партії.

Читайте також: Подолати Трампа: чи реальна перемога Десантіса на праймеріз республіканців у США.

Теми: СШАвиборипрезидент
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