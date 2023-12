Пенс вирішив взяти участь у виборах президента США

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс оголосив у середу, що балотуватиметься на посаду президента, розпочавши боротьбу за номінацію від Республіканської партії.

Відповідне відеозвернення він оприлюднив у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

У відео Пенс заявляє, що прагне повернути Америку до консервативних цінностей.

I believe in the American people, and I have faith God is not done with America yet. Together, we can bring this Country back, and the best days for the Greatest Nation on Earth are yet to come! 🇺🇸 #Pence2024 pic.twitter.com/A8EkqgCDAm