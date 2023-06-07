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Збір "Мільйон на міномети". Звернення Михайла Ткача

"Українська правда", Михайло ТкачСереда, 7 червня 2023, 17:25
Збір Мільйон на міномети. Звернення Михайла Ткача

Вітаю, друзі.

Розпочинаємо збір "Мільйон на міномети".

Зібрані кошти будуть перераховані фонду Єгора Фірсова та Дениса Казанського "Кіт Муран"/"CAT Muran" Сharitable Organization", які наразі збирають гроші на закупівлю 120-тих мінометів для бригад на Авдіївський напрямок.

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Всі, хто зроблять внесок від 100 гривень візьмуть участь у розіграші подарункових монет з White House Gift Shop, які для збору передала Марія Осипчук (Дякуємо🙏):

  • перша монета присвячена острову Зміїний
  • друга монета присвячена виступу президента Зеленського перед Конгресом (в березні 2022)
  • третя - присвячена президенту Зеленському.

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