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Мінус 28 артсистем, 18 танків, 15 БПЛА − втрати Росії у війні за добу

Ірина БалачукЧетвер, 8 червня 2023, 08:28
Мінус 28 артсистем, 18 танків, 15 БПЛА − втрати Росії у війні за добу
Українські воїни б'ють ворога. Фото з Facebook ОК "Південь"

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу українські воїни знищили 730 окупантів, 28 артилерійських систем, 18 танків і 16 бойових броньованих машин ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 212 760 (+730) осіб ліквідовано,
  • танків − 3 891 (+18) од,
  • бойових броньованих машин − 7 576 (+16) од,
  • артилерійських систем − 3 668 (+28) од,
  • РСЗВ − 595 (+1) од,
  • засобів ППО − 355 (+3) од,
  • літаків − 314 (+0) од,
  • гелікоптерів − 299 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 234 (+15) од,
  • крилатих ракет − 1 171 (+0),
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 384 (+35) од,
  • спеціальна техніка − 500 (+8) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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