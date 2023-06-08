Мінус 28 артсистем, 18 танків, 15 БПЛА − втрати Росії у війні за добу
Четвер, 8 червня 2023, 08:28
Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу українські воїни знищили 730 окупантів, 28 артилерійських систем, 18 танків і 16 бойових броньованих машин ворога.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.23 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу − близько 212 760 (+730) осіб ліквідовано,
- танків − 3 891 (+18) од,
- бойових броньованих машин − 7 576 (+16) од,
- артилерійських систем − 3 668 (+28) од,
- РСЗВ − 595 (+1) од,
- засобів ППО − 355 (+3) од,
- літаків − 314 (+0) од,
- гелікоптерів − 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 234 (+15) од,
- крилатих ракет − 1 171 (+0),
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 384 (+35) од,
- спеціальна техніка − 500 (+8) од.
Дані уточнюються.