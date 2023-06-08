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ЄС не зміг домовитися про новий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 8 червня 2023, 12:02

Посли ЄС у середу не досягли політичної угоди щодо запровадження 11-го пакета санкцій проти Росії і продовжать переговори наступного тижня.

Про це виданню Politico стало відомо від чотирьох європейських дипломатів, повідомляє "Європейська правда".

Основна причина провалу угоди у тому, що Греція та Угорщина все ще не погоджуються з тим, що Україна внесла деякі з їхніх компаній до списку "спонсорів війни". Афіни і Будапешт хочуть, щоб їхні компанії були викреслені з цього списку до того, як вони походять пакет санкцій.

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Водночас кілька країн ЄС, зокрема, Німеччина та Франція, занепокоєні забороною на обхід санкцій, оскільки вони побоюються, що це може зашкодити дипломатичним відносинам. 

Європейська комісія вже пом'якшила свої початкові пропозиції, щоб врахувати ці побоювання, і один з дипломатів заявив, що це питання видається таким, яке можливо вирішити.

Єврокомісія представила ще одну версію пропозиції 11-го пакета напередодні зустрічі в середу, але це не призвело до угоди. Тепер посли ЄС знову обговорять цю пропозицію на своїй зустрічі в наступну середу, 14 червня, сподіваючись дійти згоди. 

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"Ми все ближче (до погодження санкцій. – Ред.)", – прокоментував один з дипломатів, визнавши, що засідання Європейської Ради наприкінці червня може стати остаточним дедлайном затвердження рішення.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у травні у Києві заявляла, що нові санкції будуть спрямовані на боротьбу з обходом уже запроваджених торговельних обмежень.

За даними ЗМІ, Європейський Союз також пропонує офіційно припинити постачання російської нафти до Німеччини та Польщі.

Теми: ЄСРосіясанкції
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