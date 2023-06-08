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Британія розширила санкції проти Білорусі за підтримку РФ

"Європейська правда"Четвер, 8 червня 2023, 15:56

Велика Британія оголосила про розширення санкцій проти Білорусі за підтримку, яку режим Александра Лукашенка надає Росії.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Великої Британії, повідомляє "Європейська правда".

"Цей новий пакет посилює економічний тиск на Лукашенка та його режим, який активно сприяє російським військовим зусиллям та ігнорує територіальну цілісність України", – заявив глава британського МЗС Джеймс Клеверлі.

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Британія запроваджує заборону на імпорт золота, цементу, деревини та каучуку з Білорусі.

Також Лондон забороняє постачання Білорусі товарів подвійного призначення, промислового обладнання та грошових купюр.

Крім того, Британія хоче запобігти поширенню пропаганди білоруськими медіакомпаніями. Соціальні мережі та інтернет-провайдери обмежать доступ до вебсайтів білоруських медіа, що потрапили під санкції.

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Британський уряд також вживатиме заходів для боротьби з тими, хто обходить санкції, в тому числі шляхом обмеження коштів, які Білорусь може залучити, а також подальшого обмеження доступу Білорусі до фінансових ринків Великої Британії.

Під британські санкції також потраплять понад 100 осіб і організацій, які сприяли або підтримували репресії у Білорусі.

Раніше повідомлялося, що робота над новими санкціями Європейського Союзу проти Білорусі загальмувалась, оскільки деякі країни Західної Європи прагнуть натомість скасувати деякі вже запроваджені обмеження на білоруські калійні добрива.

Теми: БілорусьсанкціїВелика БританіяРосія
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