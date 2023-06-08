Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд у Гаазі дозволив Литві вступити у справу України проти Росії

Четвер, 8 червня 2023, 17:02

Міжнародний суд ООН у Гаазі дозволив Литві вступити у справу України проти Росії, яка стосується воєнних злочинів Москви.

Про це заявила міністерка юстиції Литви Евеліна Добровольська, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Нам нещодавно повідомили, що цього тижня Міжнародний суд підтвердив і дозволив Литві вступити у справу "Україна проти Росії"…ми раді, що отримали підтвердження того, що ми можемо вступити в цю справу, ми вступаємо, і тепер упродовж місяця ми маємо представити їхні письмові пояснення", – сказала вона.

Добровольська наголосила, що війна триває, і кількість епізодів, які призвели до розслідувань проти Росії, наростає, зокрема, підрив Каховської ГЕС.

"Кожен новий епізод оцінюється, і через це інколи дуже важко сказати, скільки буде обвинувальних актів, скільки обвинувальних епізодів, за яким складом, ми ще спостерігаємо війну, нові епізоди, напевно, ніхто не може оцінити масштаб просто зараз, адже йдеться не лише про воєнні злочини, ми говоримо про наслідки, які однозначно вплинуть на суспільство, інфраструктуру і природу", – зазначила литовська міністерка.

Литва минулого року офіційно подала клопотання про приєднання до справи України проти Росії про воєнні злочини до Міжнародного суду в Гаазі.

Україна, Литва та інші країни регіону також домагаються, щоб спеціальний трибунал розслідував злочини російської агресії, що дало б змогу притягнути до відповідальності кремлівських керівників.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 6 червня у Міжнародному суді ООН у Гаазі почався розгляд по суті позову України проти Росії у зв’язку з порушенням останньою двох конвенцій ООН. Йдеться про справу "Застосування Міжнародної конвенції щодо боротьби з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції щодо подолання усіх форм расової дискримінації".

Це перша зі справ України проти Росії у міжнародних судових інстанціях, яка дійшла до рівня розгляду по суті.

Слухання, що передбачають два раунди презентації аргументів сторін, є останнім етапом перед винесенням рішення.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Руйнування Каховської ГЕС: до Криму вода не надходитиме щонайменше рік – "Укргідроенерго"

Контрнаступ: Міноборони вже нарахувало 7 звільнених населених пунктів

Кулеба: Партнери не сумніваються, що Україна не причетна до підриву Каховської ГЕС

мапаУкраїна наступає на кількох напрямках, але з перемінним успіхом – західні ЗМІ

Мінна небезпека зросла на узбережжі Одещини

відеоДрон знищив супутникову систему зв’язку росіян: у Мінцифри показали відео

Усі новини...
Останні новини
23:44
Новий президент Латвії: перепоною для вступу України до НАТО є не Угорщина
23:35
Як виховувати дитину одному – поради психологів
23:28
ЗСУ за тиждень взяли під контроль 16 кв. км на Бахмутському напрямку – Маляр
23:17
ЗМІ: США у вівторок оголосять про нову військову допомогу Україні, зокрема БМП
23:09
Розпад Росії після війни можливий, але є й інші сценарії – глава МЗС Латвії
22:55
Результати невтішні: Зеленський анонсував "проєкти рішень" щодо відповідальних за укриття
22:44
Макрон: Контрнаступ України може тривати "тижні, а то й місяці"
22:33
Зеленський провів Ставку: Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно
22:17
США просувають реформу Радбезу ООН: більше постійних членів, але без права вето – WP
21:58
фотоРосіяни вдарили по місту на Донеччині: є загиблий та поранені
Усі новини...
Реклама: