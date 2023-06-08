Столтенберг закликав країни НАТО якнайшвидше надати допомогу Україні через підрив Каховської ГЕС

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни Альянсу надати Україні термінову гуманітарну допомогу через екологічну катастрофу, спричинену підривом Каховської ГЕС.

Про це йдеться в оприлюдненій пресслужбою Альянсу заяві після засідання Комісії НАТО – Україна, повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що у засіданні комісії віртуально взяв участь глава МЗС України Дмитро Кулеба, який поінформував членів Альянсу про руйнування, які спричинив підрив Каховської ГЕС.

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Своєю чергою Столтенберг назвав наслідки підтоплення серйозними для тисяч людей і закликав країни НАТО оперативно надати гуманітарну допомогу Україні.

Зазначається. що члени Альянсу висловили рішучу солідарність з Україною, і багато з них уже надають допомогу – зокрема фільтри для води, насоси, генератори і обладнання для укриття.

Генсек НАТО додав, що середньострокова і довгострокова військова допомога Україні залишиться головною темою майбутньої зустрічі міністрів оборони НАТО і саміту Альянсу у Вільнюсі.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом обласна військова адміністрація підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Президент США Джо Байден раніше висловив тверду готовність надати необхідну допомогу Україні після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

ЄС застосував Механізм цивільного захисту для надання допомоги Україні. Перші внески вже зробили Німеччина, Австрія, Литва, Латвія та Польща, а також Чехія.