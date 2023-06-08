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У Конгресі США не вірять заявам Росії щодо підриву Каховської ГЕС

"Європейська правда"Четвер, 8 червня 2023, 20:50
У Конгресі США не вірять заявам Росії щодо підриву Каховської ГЕС
Конгрес США, фото Getty Images

В Конгресі США законодавці від обох партій закликали притягнути до відповідальності винних у підриві Каховської ГЕС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Голос Америки.

Зокрема, група підтримки України в Конгресі США наголошує, що Росія "несе кінцеву відповідальність за руйнування української інфраструктури та переміщення громад, які давно мешкають на територіях вниз від дамби".

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Конгресмени Марсі Каптур, Браян Фіцпатрік, Майк Квіглі та Енді Гарріс закликали наростити допомогу Україні.

Конгресмен-демократ співголова Гельсінської комісії США Стів Коен нагадав історію брехливих заяв Росії.

"Путін і Росія – брехуни світового рівня. Я засуджую Росію і закликаю світ зробити те саме", – зазначив він.

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Голова Комітету із закордонних справ Сенату США Боб Менендес також не вірить заявам РФ про непричетність до катастрофи.

"Хоча Росія заперечує свою власну причетність до цього безглуздого акту насильства, ми повинні пам’ятати, що Росія збрехала практично про кожен із тисяч злочинів, які вона вчинила в Україні, включаючи систематичні та навмисні напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, таку як школи, лікарні, бомбосховища та енергетичні активи", – йдеться в заяві сенатора.

Сенатор Річард Блументаль наголосив, що Путін має відповісти за свій терор проти українського народу.

"Тривалі напади на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином, і їх не можна ігнорувати. Руйнування Каховської дамби загрожує мирним жителям ядерним знищенням та знищенням навколишнього середовища", – підкреслив він.

Нагадаємо, вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом обласна військова адміністрація підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше назвав підрив Росією Каховської ГЕС жахливим воєнним злочином і, ймовірно, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття. Інцидент засудили низка іноземних лідерів і європейських посадовців.

Теми: СШАКаховська ГЕСвійнаРосія
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