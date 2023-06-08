Кулеба поговорив із новим головою МЗС Туреччини – той пообіцяв гуманітарну допомогу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в четвер провів першу телефонну розмову з новопризначеним головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter Кулеба повідомив, що привітав Фідана з призначенням і поінформував його про "жахливі гуманітарні та екологічні наслідки катастрофи в Каховці".

"Він підтвердив, що Туреччина працює над наданням гуманітарної допомоги для пом'якшення кризи", – додав міністр.

In our call, I congratulated my Turkish counterpart Hakan Fidan with his appointment and updated him on the dire humanitarian and environmental consequences of the Kakhovka disaster. He affirmed that Türkiye is working on providing humanitarian assistance to alleviate the crisis. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 8, 2023

МЗС Туреччини коротко зазначило, що міністри обговорили розвиток подій в Україні, а Кулеба запросив турецького колегу здійснити візит до Києва.

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Нагадаємо, що в середу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з українським візаві Володимиром Зеленським і запропонував створити комісію "для детального розслідування вибуху на Каховській дамбі" за участю Анкари, ООН, України та Росії.

Після того, як у ніч проти вівторка Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС, гуманітарну допомогу надали низка країн Європейського Союзу та Сполучені Штати. Молдова може направити у Херсонську область своїх рятувальників.