Кулеба поговорив із новим головою МЗС Туреччини – той пообіцяв гуманітарну допомогу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в четвер провів першу телефонну розмову з новопризначеним головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter Кулеба повідомив, що привітав Фідана з призначенням і поінформував його про "жахливі гуманітарні та екологічні наслідки катастрофи в Каховці".

"Він підтвердив, що Туреччина працює над наданням гуманітарної допомоги для пом'якшення кризи", – додав міністр.

