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Кулеба поговорив із новим головою МЗС Туреччини – той пообіцяв гуманітарну допомогу

"Європейська правда"Четвер, 8 червня 2023, 22:55

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в четвер провів першу телефонну розмову з новопризначеним головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter Кулеба повідомив, що привітав Фідана з призначенням і поінформував його про "жахливі гуманітарні та екологічні наслідки катастрофи в Каховці".

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"Він підтвердив, що Туреччина працює над наданням гуманітарної допомоги для пом'якшення кризи", – додав міністр.

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МЗС Туреччини коротко зазначило, що міністри обговорили розвиток подій в Україні, а Кулеба запросив турецького колегу здійснити візит до Києва.

Нагадаємо, що в середу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з українським візаві Володимиром Зеленським і запропонував створити комісію "для детального розслідування вибуху на Каховській дамбі" за участю Анкари, ООН, України та Росії.

Після того, як у ніч проти вівторка Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС, гуманітарну допомогу надали низка країн Європейського Союзу та Сполучені Штати. Молдова може направити у Херсонську область своїх рятувальників.

Теми: ТуреччинаКулеба ДмитроХерсонська областьКаховська ГЕС
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