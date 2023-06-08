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Байден із Сунаком заявив, що фінансів для підтримки України буде стільки, скільки знадобиться

"Європейська правда"Четвер, 8 червня 2023, 23:49

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що американське фінансування для підтримки України триватиме й далі попри можливі дискусії в Конгресі.

Про це він сказав у четвер на пресконференції разом із прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком у Білому домі, передає кореспондент "Європейської правди".

Американський лідер наголосив, що Вашингтон і його союзники доклали зусиль, аби безперервно підтримувати Україну на тлі повномасштабного вторгнення Росії, й "з огляду на ситуацію, що склалась зараз, ми оптимістичні".

"Я впевнений, що в нас буде фінансування для підтримки України стільки, скільки буде потрібно, і це буде реальним, навіть якщо в Конгресі будуть голоси проти", – зазначив Байден.

Він сказав, що обговорював питання війни в Україні з представниками Конгресу – зокрема й тими, хто скептично відгукувався про подальшу підтримку Києва.

"Я говорив їм: якщо ми припинимо підтримку України, Росія не зупиниться на Києві, й навіть мої критики погоджуються, що це так", – додав він.

Нагадаємо, раніше деякі посадовці адміністрації президента США, законодавці й співробітники Конгресу неофіційно висловили занепокоєння тим, що кошти на підтримку України можуть закінчитися до середини літа.

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Водночас у Білому домі запевнили, що у США є достатньо коштів для того, щоб продовжувати виділення допомоги Україні до кінця фінансового року, який завершується восени.

Теми: БайденСунакдопомога Україні
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