В окупованому Бердянську пролунали вибухи
П'ятниця, 9 червня 2023, 00:32
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області у четвер, 8 червня, пролунали вибухи.
Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, мер Мелітополя Іван Федоров
Пряма мова Андрющенка: "Бердянці розповідають, що чули один гучний вибух, після якого почався гучний гул.
Палає заправочна станція навпроти хлібокомбінату".
Деталі: Також Андрющенко повідомив, що окупанти перевозять техніку з порту на гору. Можливо, на виїзд з міста.
Крім того, за його словами, росіяни в небо підняли гелікоптери.
"Пропогандиські змі ніяк не коментують ситуацію", – додав Андрющенко.
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