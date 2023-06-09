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В окупованому Бердянську пролунали вибухи

"Українська правда"П'ятниця, 9 червня 2023, 00:32
В окупованому Бердянську пролунали вибухи
фото Федорова

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області у четвер, 8 червня, пролунали вибухи.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, мер Мелітополя Іван Федоров

Пряма мова Андрющенка: "Бердянці розповідають, що чули один гучний вибух, після якого почався гучний гул.

Палає заправочна станція навпроти хлібокомбінату".

Деталі: Також Андрющенко повідомив, що окупанти перевозять техніку з порту на гору. Можливо, на виїзд з міста.

Крім того, за його словами, росіяни в небо підняли гелікоптери.

"Пропогандиські змі ніяк не коментують ситуацію", – додав Андрющенко.

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Теми: Бердянськвибухпожежа
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