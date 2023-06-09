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Байден про Воллеса на посаді генсека НАТО: Дуже здібний, але рішення ще немає

"Європейська правда"П'ятниця, 9 червня 2023, 02:10
Байден про Воллеса на посаді генсека НАТО: Дуже здібний, але рішення ще немає
Джо Байден, фото ОП

Президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментува можливість обрання міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу.

Про це Байден сказав у Білому домі на пресконференції з британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком, передає кореспондент "Європейської правди".

За словами президента США, кандидатуру майбутнього генсека НАТО ще належить узгодити між усіма членами, бо таке рішення ухвалюється консенсусом.

"Їхній (Британії – ред.) кандидат – дуже здібний, але між нами і в межах Альянсу ще відбудеться багато дискусій, аби визначити, хто це буде", – додав він.

Воллес висловив бажання стати наступним генеральним секретарем НАТО після відставки Єнса Столтенберга наприкінці цього року.

Як відомо, чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг, який на цій посаді з 1 жовтня 2014 року, мав скласти повноваження ще у минулому році, але у зв’язку з нападом Росії на Україну термін його повноважень вирішили продовжити до 30 вересня 2023 року. 

За даними ЗМІ, між країнами поки немає консенсусу щодо кандидатури наступника Столтенберга.

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Теми: БайденНАТО
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