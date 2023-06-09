Кремль не розіслав пропагандистам "методички" щодо Каховської ГЕС

Державні та лояльні Кремлю ЗМІ не отримували від адміністрації президента РФ чітких рекомендацій щодо висвітлення катастрофи на Каховській ГЕС ситуацію в Херсонській області, вони називають підрив ГЕС "паводком" і "повінню".

Джерело: "Медуза" з посиланням на два джерела у великих провладних виданнях

Деталі: Як зазначає видання, зазвичай такі "методички" з'являються майже відразу після будь-яких гучних подій. Цього ж разу, за словами джерел, пропагандистам навіть не повідомили, що конкретно потрібно називати як причину руйнування греблі.

"Педалювати не треба, але й не треба замовчувати" - так описує загальний підхід провладних ЗМІ один зі співрозмовників "Медузи".

Державні телеканали і пропагандистські інтернет-ЗМІ РФ розійшлися в оцінках того, що сталося. Ба більше, найчастіше головні російські канали навіть не ставили Каховську ГЕС темою для відкриття новинних випусків.

Наприклад, у денному випуску "Вестей" (телеканал "Россия 1") 8 червня першим сюжетом йшло повідомлення про те, як російські війська нібито "успішно відбивають" атаки ЗСУ. Затоплення Херсонської області в програмі назвали "паводком, який послідував за українським обстрілом каховської греблі". У вечірньому випуску "Вестей" історія повторилася: спочатку катастрофу на ГЕС визнали "варварською акцією" України, після чого кореспонденти програми оголосили, що в Херсонській області - "повінь" (НТВ використовує те саме слово).

В одному з випусків новин на Першому каналі сюжет про катастрофу взагалі виявився четвертим за рахунком. Йому передували: розповідь про "міжнародний форум міністрів освіти"; новини про західне озброєння, нібито знищене на фронті; а також сюжет про затримання "київського агента" в Донецьку.

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На причинах катастрофи "Первый канал" увагу особливо не фокусує. ГЕС там називають "атакованою", але як саме і хто її атакував, не повідомляється.

Усі державні канали (а також пропагандистські інтернет-ЗМІ), найбільшу увагу приділяють тому, як окупаційна влада начебто успішно організувала евакуацію жителів затоплених міст і сіл.

Це повністю не відповідає дійсності, адже окупаційні чиновники повністю провалили евакуацію - і заважали тим, хто намагався врятуватися самотужки.

Як підкреслює співробітник державного видання, який поспілкувався з "Медузою", глядачам і читачам провладних ЗМІ водночас розповідали, як "Росія рятує і допомагає", а "Україна обстрілює тих, кому Росія допомагає".

Джерело "Медузи", близьке до адміністрації президента (саме там складають так звані методички для провладних ЗМІ), пояснює, що поки що "напирати на причини (катастрофи) недоцільно".

"Офіційно президент вказує на Україну, (міністр оборони РФ Сергій) Шойгу каже, що це зробила Україна, Дмитро Пєсков теж робить такі заяви. Цього достатньо. А акцент краще зробити на позитивному, зокрема щоб надмірно не лякати людей. Стандартний механізм відпрацювання", - запевняє він, називаючи руйнування Каховської ГЕС "по суті, природною катастрофою".