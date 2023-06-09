На Чернігівщині на міні підірвалися поліцейські – один загинув, інший у лікарні
П'ятниця, 9 червня 2023, 12:18
Вранці 9 червня на території прикордоння в Чернігівській області на міні підірвався автомобіль – загинув поліцейський Олексій Жовтик, його колегу госпіталізували з травмами.
Джерело: Поліція Чернігівської області
Деталі: Старший сержант відділення поліції №2 (смт Ріпки) Чернігівського райуправління поліції Олексій Жовтик із колегою були не на службі. Вони їхали власним автомобілем та наїхали на міну на прикордонні.
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39-річний Жовтик загинув на місці.
Його колега зазнав травм і був госпіталізований.
У загиблого поліцейського залишилося троє неповнолітніх дітей.
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