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На Чернігівщині на міні підірвалися поліцейські – один загинув, інший у лікарні

"Українська правда"П'ятниця, 9 червня 2023, 12:18
На Чернігівщині на міні підірвалися поліцейські – один загинув, інший у лікарні
Олексій Жовтик, фото поліції Чернігівської області

Вранці 9 червня на території прикордоння в Чернігівській області на міні підірвався автомобіль – загинув поліцейський Олексій Жовтик, його колегу госпіталізували з травмами. 

Джерело: Поліція Чернігівської області

Деталі: Старший сержант відділення поліції №2 (смт Ріпки) Чернігівського райуправління поліції Олексій Жовтик із колегою були не на службі. Вони їхали власним автомобілем та наїхали на міну на прикордонні.

39-річний Жовтик загинув на місці. 

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Його колега зазнав травм і був госпіталізований.

У загиблого поліцейського залишилося троє неповнолітніх дітей.

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Теми: Чернігівська областьмінуванняполіція
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