На Чернігівщині на міні підірвалися поліцейські – один загинув, інший у лікарні

Вранці 9 червня на території прикордоння в Чернігівській області на міні підірвався автомобіль – загинув поліцейський Олексій Жовтик, його колегу госпіталізували з травмами.

Джерело: Поліція Чернігівської області

Деталі: Старший сержант відділення поліції №2 (смт Ріпки) Чернігівського райуправління поліції Олексій Жовтик із колегою були не на службі. Вони їхали власним автомобілем та наїхали на міну на прикордонні.

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39-річний Жовтик загинув на місці.

Його колега зазнав травм і був госпіталізований.

У загиблого поліцейського залишилося троє неповнолітніх дітей.