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На затопленій Херсонщині очікуються дощі

Ірина БалачукП'ятниця, 9 червня 2023, 12:27
На затопленій Херсонщині очікуються дощі
Фото unsplash

Синоптики прогнозують грозові дощі і місцями град на Херсонщині, яка нині потерпає від повені після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Джерело: Херсонська ОВА з посиланням на Херсонський обласний центр з гідрометеорології

Деталі: За прогнозами синоптиків, протягом 11-13 червня в регіоні очікуються грозові дощі, місцями можливі опади у вигляді граду. 

 
Скриншот з meteo.gov.uа

Шквал та пориви вітру очікується на рівні 15-20 метрів на секунду.

Що було раніше: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що станом на ранок 9 червня рівень підтоплення у Херсонській області нарешті почав зменшуватися − за минулу ніч вода спала приблизно на 20 см, триває евакуація людей та тварин.

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Теми: Херсонська областьпогода
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