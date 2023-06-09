На затопленій Херсонщині очікуються дощі
Синоптики прогнозують грозові дощі і місцями град на Херсонщині, яка нині потерпає від повені після підриву росіянами Каховської ГЕС.
Джерело: Херсонська ОВА з посиланням на Херсонський обласний центр з гідрометеорології
Деталі: За прогнозами синоптиків, протягом 11-13 червня в регіоні очікуються грозові дощі, місцями можливі опади у вигляді граду.
Шквал та пориви вітру очікується на рівні 15-20 метрів на секунду.
Що було раніше: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що станом на ранок 9 червня рівень підтоплення у Херсонській області нарешті почав зменшуватися − за минулу ніч вода спала приблизно на 20 см, триває евакуація людей та тварин.
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Передісторія:
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- Володимир Зеленський наголосив, що створена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у деокупації власних території і не збільшила шанси окупантів залишитись на цій землі.
- Зеленський заявив, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. Він додав, що міжнародні організації, такі як Червоний Хрест, мають негайно долучитися до порятунку людей з затоплених міст і сіл, зокрема на тимчасово окупованій території, куди українські військові і рятувальники наразі не можуть дістатися.