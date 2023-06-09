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Польські фермери на знак протесту заблокували рух біля кордону з Україною

"Європейська правда"П'ятниця, 9 червня 2023, 14:24

У п'ятницю польські фермери розпочали чергову акцію протесту на дорозі до прикордонного переходу з Україною в Дорогуську.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Черговий дорожньо-інформаційного пункту Люблінського відділення Генеральної дирекції національних доріг і автомагістралей (GDDKiA) повідомив у п'ятницю, що національна дорога № 12 в Окопах, що веде до прикордонного переходу в Дорогуську, була заблокована через протест фермерів.

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Фермери протестують через нерегульований наплив українського зерна на польський ринок.

Проїзд дозволений лише для транспортних засобів з гуманітарною допомогою, йдеться у повідомленні.

Сержант Анжеліка Глаб-Куниш з Хелмської комендатури повідомила, що співробітники поліції перебувають на місці події для забезпечення порядку і безпеки. Вона повідомила, що в рамках акції протесту з Польщі в Україну щогодини пропускатимуть по дві вантажівки, а з України в Польщу не пропускатимуть жодної вантажівки.

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У випадку, якщо черга буде занадто великою, транспортні засоби будуть перенаправлені на інші пункти перетину кордону, сказала вона, додавши, що акція протесту, як оголосили організатори, триватиме до опівночі понеділка.

Прессекретар Палати податкової адміністрації в Любліні Міхал Деруш повідомив, що вранці в п'ятницю близько 320 великовантажних автомобілів стояли в дев'ятигодинній черзі на виїзд з Польщі в Україну в пункті пропуску "Дорогуськ". За даними української сторони, в електронній черзі на в'їзд до Польщі зареєстровано 3185 вантажівок. За останню 12-годинну зміну в обидва боки в Дорогуську було оформлено 673 транспортні засоби.

У лютому фермери проводили подібні акції на дорогах до прикордонних переходів у Дорогуську та Гребенному. Як повідомляли організатори у соціальних мережах, таким чином вони протестували проти напливу українського зерна.

Нагадаємо, група фермерів протестувала 7 червня біля прикордонного переходу в Медиці в Підкарпатському регіоні біля кордону Польщі з Україною.

Теми: ПольщаУкраїнакордон
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