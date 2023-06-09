Польські фермери на знак протесту заблокували рух біля кордону з Україною

У п'ятницю польські фермери розпочали чергову акцію протесту на дорозі до прикордонного переходу з Україною в Дорогуську.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Черговий дорожньо-інформаційного пункту Люблінського відділення Генеральної дирекції національних доріг і автомагістралей (GDDKiA) повідомив у п'ятницю, що національна дорога № 12 в Окопах, що веде до прикордонного переходу в Дорогуську, була заблокована через протест фермерів.

Фермери протестують через нерегульований наплив українського зерна на польський ринок.

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Проїзд дозволений лише для транспортних засобів з гуманітарною допомогою, йдеться у повідомленні.

Сержант Анжеліка Глаб-Куниш з Хелмської комендатури повідомила, що співробітники поліції перебувають на місці події для забезпечення порядку і безпеки. Вона повідомила, що в рамках акції протесту з Польщі в Україну щогодини пропускатимуть по дві вантажівки, а з України в Польщу не пропускатимуть жодної вантажівки.

У випадку, якщо черга буде занадто великою, транспортні засоби будуть перенаправлені на інші пункти перетину кордону, сказала вона, додавши, що акція протесту, як оголосили організатори, триватиме до опівночі понеділка.

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Прессекретар Палати податкової адміністрації в Любліні Міхал Деруш повідомив, що вранці в п'ятницю близько 320 великовантажних автомобілів стояли в дев'ятигодинній черзі на виїзд з Польщі в Україну в пункті пропуску "Дорогуськ". За даними української сторони, в електронній черзі на в'їзд до Польщі зареєстровано 3185 вантажівок. За останню 12-годинну зміну в обидва боки в Дорогуську було оформлено 673 транспортні засоби.

У лютому фермери проводили подібні акції на дорогах до прикордонних переходів у Дорогуську та Гребенному. Як повідомляли організатори у соціальних мережах, таким чином вони протестували проти напливу українського зерна.

Нагадаємо, група фермерів протестувала 7 червня біля прикордонного переходу в Медиці в Підкарпатському регіоні біля кордону Польщі з Україною.