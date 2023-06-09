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Зона підтоплень через підрив ГЕС збільшуватиметься – "Укргідроенерго"

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 9 червня 2023, 15:36
Зона підтоплень через підрив ГЕС збільшуватиметься – Укргідроенерго
Херсонщина, фото Мост

Площа підтоплень унаслідок підриву Каховської ГЕС збільшуватиметься, вода почне спадати приблизно через три дні.

Джерело: керівник "Укргідроенерго" Ігор Сирота в інтерв’ю ЕП

Пряма мова: "Підняття висоти паводку вже, напевно, не буде, але зона підтоплення буде розширюватися, вода буде розливатися далі. Ми бачимо, що Каховське водосховище не спрацьоване до кінця, ще є великий об’єм води.

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Воно буде спрацьовуватися з меншим натиском і розлив буде розширюватися. Десь за чотири дні вода почне спадати (інтерв’ю записане 8 червня - ред.)".

Деталі: Він наголосив, що Каховська станція стовідсотково не підлягає відновленню, і доведеться будувати нову ГЕС.

Теми: Каховська ГЕСвода
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