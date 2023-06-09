Зона підтоплень через підрив ГЕС збільшуватиметься – "Укргідроенерго"
П'ятниця, 9 червня 2023, 15:36
Площа підтоплень унаслідок підриву Каховської ГЕС збільшуватиметься, вода почне спадати приблизно через три дні.
Джерело: керівник "Укргідроенерго" Ігор Сирота в інтерв’ю ЕП
Пряма мова: "Підняття висоти паводку вже, напевно, не буде, але зона підтоплення буде розширюватися, вода буде розливатися далі. Ми бачимо, що Каховське водосховище не спрацьоване до кінця, ще є великий об’єм води.
Воно буде спрацьовуватися з меншим натиском і розлив буде розширюватися. Десь за чотири дні вода почне спадати (інтерв’ю записане 8 червня - ред.)".
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Деталі: Він наголосив, що Каховська станція стовідсотково не підлягає відновленню, і доведеться будувати нову ГЕС.
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