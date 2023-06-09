Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зона підтоплень через підрив ГЕС збільшуватиметься – "Укргідроенерго"

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 9 червня 2023, 15:36
Зона підтоплень через підрив ГЕС збільшуватиметься – Укргідроенерго
Херсонщина, фото Мост

Площа підтоплень унаслідок підриву Каховської ГЕС збільшуватиметься, вода почне спадати приблизно через три дні.

Джерело: керівник "Укргідроенерго" Ігор Сирота в інтерв’ю ЕП

Пряма мова: "Підняття висоти паводку вже, напевно, не буде, але зона підтоплення буде розширюватися, вода буде розливатися далі. Ми бачимо, що Каховське водосховище не спрацьоване до кінця, ще є великий об’єм води.

Воно буде спрацьовуватися з меншим натиском і розлив буде розширюватися. Десь за чотири дні вода почне спадати (інтерв’ю записане 8 червня - ред.)".

Реклама:

Деталі: Він наголосив, що Каховська станція стовідсотково не підлягає відновленню, і доведеться будувати нову ГЕС.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Каховська ГЕСвода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін запевняє африканців, що його логіка війни бездоганна й відповідає статуту ООН

Байден заявив, що не буде спрощувати вимоги для України на шляху до НАТО

МЗС про репортаж французького каналу з позицій армії РФ: Пробито чергове дно

відеоУ Херсоні перевізники побили волонтера, який безкоштовно евакуював людей

Столтенберга вмовляють залишитися генсеком НАТО ще на рік – Bloomberg

відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії

Усі новини...
Каховська ГЕС
Окупанти посилили мародерство перед підривом Каховської ГЕС – ЦНС
Наслідки руйнування Каховської ГЕС: на узбережжя Чорного моря виносить сміття та побутову техніку
Єврокомісія: Росія відповідальна за руйнування Каховської ГЕС
Останні новини
20:39
Байден про заяви Путіна щодо ядерної зброї у Білорусі: Абсолютно безвідповідально
20:17
Правоохоронець з другом повів неповнолітню в лісосмугу й схилив до статевих стосунків – ДБР
20:10
Байден сподівається на зустріч із Сі Цзіньпіном у найближчі місяці
19:51
Путін запевняє африканців, що його логіка війни бездоганна й відповідає статуту ООН
19:32
Президентка Європаралменту зустрілася з "Пташкою" з "Азовсталі"
19:12
Окупанти готують мобілізованих на острові Джарилгач – Генштаб
19:01
У Німеччині вимагають прибрати нацистських орлів з державних будівель
18:55
оновлено від 17:28На Київщині працювала ППО
18:48
Росіяни наступали на 5 напрямках, але безуспішно – зведення Генштабу
18:31
Байден заявив, що не буде спрощувати вимоги для України на шляху до НАТО
Усі новини...
Реклама: