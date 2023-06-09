Естонія заборонила в’їзд патріарху Кирилу

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна повторно схвалив санкції в рамках "списку Магнітського", заборонивши в'їзд до країни 58 людям, включаючи лідера Російської православної церкви патріарха Кирила.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Postimees.

За словами міністра, усім людям зі списку заборонили в'їзд до Естонії, оскільки вони були залучені до грубих порушень прав людини або сприяли їхньому вчиненню.

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"Патріарх Кирил є одним із найбільших пропагандистів та розповсюджувачів путінської ідеології. Давно час було внести його до чорного списку. Він виправдовував і підбурював до війни проти України", – заявив міністр.

Він додав, що людям, які підтримують звірства Росії в Україні, не раді в Естонії. "Я закликаю всі країни запровадити заборону на в'їзд прихильників та виконавців жорстоких злочинів Росії", – сказав Тсахкна.

Заборону на в'їзд також наклали на дев'ятьох переслідувачів російського опозиційного політика Владіміра Кара-Мурзи.

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Санкційний список був переглянутий у зв'язку із закінченням терміну дії заборони на в'їзд, накладеної розпорядженням уряду в 2018 році. "Ми також додали до списку людей, які є грубими порушниками прав людини, яким не раді в Естонії", – додав Тсахкна.

Нагадаємо, у квітні Чехія запровадила санкції проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила, який підтримав вторгнення в Україну.

Раніше патріарх Кирил не потрапив до санкційного списку ЄС через спротив Угорщини.