Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рішення суду ООН за першим позовом України проти РФ можливе за пів року – джерела

"Європейська правда"П'ятниця, 9 червня 2023, 15:50

На винесення рішення за першим з двох позовів України проти Росії у Міжнародному суді ООН може знадобитися орієнтовно пів року після того, як завершаться слухання. 

Про це "Європейській правді" стало відомо від джерел, інформованих про процедури розгляду в МС ООН. 

За словами джерел, у більшості випадків на етапі розгляду справи по суті суд виносить рішення приблизно через шість місяців.

Реклама:

Слухання за першим позовом України проти Росії, де РФ звинувачують у порушенні двох конвенцій ООН, почалися 6 червня і завершаться 14 червня. Відповідно, потенційно рішення може бути ухвалене наприкінці 2023 – на початку 2024 року.

В українській делегації утрималися від прогнозів щодо часових рамок рішення, але нагадали, що на етапі розгляду питання про юрисдикцію суду у цій справі слухання відбувалися приблизно у ці ж дати червня, а рішення винесли у листопаді.

Нагадаємо, йдеться про справу "Застосування Міжнародної конвенції щодо боротьби з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції щодо подолання усіх форм расової дискримінації (Україна проти РФ)", Україна подала цей позов ще у 2017 році.

ВІДЕО ДНЯ

У ньому Україна доводить, що Росія порушила відповідні конвенції, озброюючи збройні угруповання своїх маріонеткових "республік" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та своєю політикою щодо неросійських етнічних груп в окупованому Криму.

У квітні 2017 року Суд виніс проміжне рішення, зобов’язавши Росію не обмежувати можливості кримських татар зберігати свої представницькі інституції, включно з Меджлісом, та забезпечити доступність освіти українською мовою. 

У листопаді 2019 року Суд відхилив усі аргументи Росії щодо юрисдикції суду та прийнятності справи, що стало повною перемогою України на тому етапі розгляду (про це проміжне рішення "ЄвроПравда" детально розповідала у статті "Перемога повна, але не остання").

Читайте також вступну промову агента України з коментарями "ЄвроПравди": "Росія підірвала дамбу, це дії держави-терориста"

Теми: ООНсудУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
ООН
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
ООН спільно з партнерами збирає гроші для підтримки України в зимовий період
Путін, на якого видав ордер МКС, не поїде на Генасамблею ООН у вересні
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: