Рішення суду ООН за першим позовом України проти РФ можливе за пів року – джерела

На винесення рішення за першим з двох позовів України проти Росії у Міжнародному суді ООН може знадобитися орієнтовно пів року після того, як завершаться слухання.

Про це "Європейській правді" стало відомо від джерел, інформованих про процедури розгляду в МС ООН.

За словами джерел, у більшості випадків на етапі розгляду справи по суті суд виносить рішення приблизно через шість місяців.

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Слухання за першим позовом України проти Росії, де РФ звинувачують у порушенні двох конвенцій ООН, почалися 6 червня і завершаться 14 червня. Відповідно, потенційно рішення може бути ухвалене наприкінці 2023 – на початку 2024 року.

В українській делегації утрималися від прогнозів щодо часових рамок рішення, але нагадали, що на етапі розгляду питання про юрисдикцію суду у цій справі слухання відбувалися приблизно у ці ж дати червня, а рішення винесли у листопаді.

Нагадаємо, йдеться про справу "Застосування Міжнародної конвенції щодо боротьби з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції щодо подолання усіх форм расової дискримінації (Україна проти РФ)", Україна подала цей позов ще у 2017 році.

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У ньому Україна доводить, що Росія порушила відповідні конвенції, озброюючи збройні угруповання своїх маріонеткових "республік" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та своєю політикою щодо неросійських етнічних груп в окупованому Криму.

У квітні 2017 року Суд виніс проміжне рішення, зобов’язавши Росію не обмежувати можливості кримських татар зберігати свої представницькі інституції, включно з Меджлісом, та забезпечити доступність освіти українською мовою.

У листопаді 2019 року Суд відхилив усі аргументи Росії щодо юрисдикції суду та прийнятності справи, що стало повною перемогою України на тому етапі розгляду (про це проміжне рішення "ЄвроПравда" детально розповідала у статті "Перемога повна, але не остання").

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