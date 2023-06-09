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Рішення суду ООН за першим позовом України проти РФ можливе за пів року – джерела

"Європейська правда"П'ятниця, 9 червня 2023, 15:50

На винесення рішення за першим з двох позовів України проти Росії у Міжнародному суді ООН може знадобитися орієнтовно пів року після того, як завершаться слухання. 

Про це "Європейській правді" стало відомо від джерел, інформованих про процедури розгляду в МС ООН. 

За словами джерел, у більшості випадків на етапі розгляду справи по суті суд виносить рішення приблизно через шість місяців.

Слухання за першим позовом України проти Росії, де РФ звинувачують у порушенні двох конвенцій ООН, почалися 6 червня і завершаться 14 червня. Відповідно, потенційно рішення може бути ухвалене наприкінці 2023 – на початку 2024 року.

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В українській делегації утрималися від прогнозів щодо часових рамок рішення, але нагадали, що на етапі розгляду питання про юрисдикцію суду у цій справі слухання відбувалися приблизно у ці ж дати червня, а рішення винесли у листопаді.

Нагадаємо, йдеться про справу "Застосування Міжнародної конвенції щодо боротьби з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції щодо подолання усіх форм расової дискримінації (Україна проти РФ)", Україна подала цей позов ще у 2017 році.

У ньому Україна доводить, що Росія порушила відповідні конвенції, озброюючи збройні угруповання своїх маріонеткових "республік" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та своєю політикою щодо неросійських етнічних груп в окупованому Криму.

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У квітні 2017 року Суд виніс проміжне рішення, зобов’язавши Росію не обмежувати можливості кримських татар зберігати свої представницькі інституції, включно з Меджлісом, та забезпечити доступність освіти українською мовою. 

У листопаді 2019 року Суд відхилив усі аргументи Росії щодо юрисдикції суду та прийнятності справи, що стало повною перемогою України на тому етапі розгляду (про це проміжне рішення "ЄвроПравда" детально розповідала у статті "Перемога повна, але не остання").

Читайте також вступну промову агента України з коментарями "ЄвроПравди": "Росія підірвала дамбу, це дії держави-терориста"

Теми: ООНсудУкраїнаРосія
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