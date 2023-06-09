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Новий випуск УП.Чат: підрив ГЕС, незручні запитання Зеленському, VIP-порушники комендантської години

П'ятниця, 9 червня 2023, 21:07
Новий випуск УП.Чат: підрив ГЕС, незручні запитання Зеленському, VIP-порушники комендантської години

Учасники нового випуску "УП.Чат" обговорили, що було не так із реакцією світових ЗМІ та організацій на підрив Каховської ГЕС; чому президенту Зеленському не сподобалась низка питань під час пресконференції у День журналіста; хто із чиновників порушує комендантську годину в ресторанах Києва під час війни.

Деталі: У розмові в’язали участь журналісти "Української правди" Михайло Ткач, Софія Середа та Ольга Кириленко, а також спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

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