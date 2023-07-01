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У Грузію привезли тіла ще двох добровольців, які загинули у лавах сил оборони України

"Європейська правда"Субота, 1 липня 2023, 13:20
У Грузію привезли тіла ще двох добровольців, які загинули у лавах сил оборони України
фото: mtavari.tv

У Грузію привезли для поховання двох ветеранів російсько-грузинської війни, які загинули у лавах сил оборони України. 

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда". 

Літак з тілами загиблих Малхаза Квіжінадзе та Джоні Одішвілі прибув у Грузію вночі.

Обидва – ветерани російсько-грузинської війни 2008 року і вирішили воювати за Україну. 

Квіжінадзе загинув раніше цього тижня на Луганщині. 

Одішвілі отримав тяжкі осколкові поранення у голову під Бахмутом, врятувати його у лікарні не вдалося. 

Квіжінадзе загинув раніше цього тижня на Луганщині. 

Одішвілі отримав тяжкі осколкові поранення у голову під Бахмутом, врятувати його у лікарні не вдалося. 

Теми: ГрузіявійнаЗбройні сили
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