Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Грузію привезли тіла ще двох добровольців, які загинули у лавах сил оборони України

"Європейська правда"Субота, 1 липня 2023, 13:20
У Грузію привезли тіла ще двох добровольців, які загинули у лавах сил оборони України
фото: mtavari.tv

У Грузію привезли для поховання двох ветеранів російсько-грузинської війни, які загинули у лавах сил оборони України. 

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда". 

Літак з тілами загиблих Малхаза Квіжінадзе та Джоні Одішвілі прибув у Грузію вночі.

Обидва – ветерани російсько-грузинської війни 2008 року і вирішили воювати за Україну. 

Реклама:

Квіжінадзе загинув раніше цього тижня на Луганщині. 

Одішвілі отримав тяжкі осколкові поранення у голову під Бахмутом, врятувати його у лікарні не вдалося. 

Квіжінадзе загинув раніше цього тижня на Луганщині. 

ВІДЕО ДНЯ

Одішвілі отримав тяжкі осколкові поранення у голову під Бахмутом, врятувати його у лікарні не вдалося. 

Теми: ГрузіявійнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр

відеоСенцов отримав контузію на фронті

Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі

Акаунти з синьою позначкою у Twitter поширюють фейки про війну в Україні – BBC

На Полтавщині через забруднення річки Псел заборонили купання, риболовлю й використання води

фото, відео, оновлено від 16:07У Києві горіла АЗС, є постраждалі

Усі новини...
Грузія
Зеленський ввів санкції проти росіян та грузинської авіакомпанії, яка літає в РФ
Прем'єр Грузії назвав Орбана "справжнім другом"
Президентка Грузії ветувала зміни до виборчого кодексу, які збільшать вплив партії влади
Останні новини
21:32
Держави НАТО "несамовито" готують рішення про "гарантії" для України до Вільнюса – Politico
21:16
На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр
21:05
доповнено, фотоРосіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині, постраждав директор лікарні
20:51
фото, відеоУ KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
20:32
Німеччина не може завадити США надати Україні касетні боєприпаси – Штайнмаєр
20:24
відеоСенцов отримав контузію на фронті
20:04
Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі
19:56
Волкер: Це не Україна не готова до НАТО, а НАТО не готовий прийняти Україну
19:26
фотоБіля Мелітополя стався потужний вибух, імовірно на базі окупантів – мер
19:20
У Польщі в ДТП потрапив мікроавтобус з українцями: є загибла і поранені
Усі новини...
Реклама: