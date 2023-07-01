На Таврійському напрямку є просування вперед – Тарнавський

На Таврійському напрямку Сили оборони мають просування вперед, за добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти.

Джерело: бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Дослівно: "Сили оборони на Таврійському напрямку мають успіхи та просування вперед. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1201 вогневе завдання.

Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти.

Знищено 14 одиниць військової техніки противника. Зокрема, БТР, БМ-21 "Град", протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра", 3 БпЛА "Zala", 3 гармати 2А36 "Гіацинт-Б", 2 самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон", гаубиця 2А65 "Мста-Б" та автомобільна техніка. Також було знищено 4 склади боєприпасів ворога".