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На Таврійському напрямку є просування вперед – Тарнавський

Катерина ТищенкоСубота, 1 липня 2023, 20:22
На Таврійському напрямку є просування вперед – Тарнавський
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

На Таврійському напрямку Сили оборони мають просування вперед, за добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти.

Джерело: бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Дослівно: "Сили оборони на Таврійському напрямку мають успіхи та просування вперед. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1201 вогневе завдання.

Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти.

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Знищено 14 одиниць військової техніки противника. Зокрема, БТР, БМ-21 "Град", протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра", 3 БпЛА "Zala", 3 гармати 2А36 "Гіацинт-Б", 2 самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон", гаубиця 2А65 "Мста-Б" та автомобільна техніка. Також було знищено 4 склади боєприпасів ворога".

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Теми: війнадеокупаціяконтрнаступЗбройні сили
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