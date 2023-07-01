У 4 областях почався конкурсний відбір кандидатів у помічники ветерана

1 липня розпочався процес прийому заяв на конкурсний відбір кандидатів на посади помічників ветерана у межах пілотного проєкту, започаткованого Мінветеранів у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській областях.

Джерело: Мінветеранів

Деталі: Йдеться про апробацію у громадах згаданих регіонів сервісної послуги з індивідуального супроводу в межах системи переходу від військової служби до цивільного життя захисників та захисниць, які повертатимуться з фронту та служби додому.

Дослівно: "Помічники ветеранів, а здебільшого це будуть колишні військові, члени ветеранських сімей та сімей загиблих героїв, пройдуть спеціальне навчання, працюватимуть у сервісних офісах. Вони консультуватимуть ветеранів з питань працевлаштування, навчання, аспектів соціального захисту та реабілітації, покращення стану здоров’я, загалом реалізації своїх прав та пільг у різних сферах".

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Більше деталей: Послуга розроблена Мінветеранів України за сприяння "Проєкту підтримки Дія", що реалізується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансування Швеції.

Тепер кандидати на посади помічників ветерана, які мешкають у згаданих чотирьох регіонах, можуть подаватися на конкурсний відбір для участі у цьому проєкті винятково за допомогою інформаційного порталу Е-ветеран (https://eveteran.gov.ua).