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Погроми у Франції: Бабуся вбитого поліцією підлітка закликала припинити насильство

"Європейська правда"Неділя, 2 липня 2023, 19:58

Бабуся 17-річного Наеля, якого у передмісті Парижа у вівторок впритул застрелив поліцейський, закликала припинити заворушення, що спалахнули та тривають вже п’ять ночей поспіль після його смерті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Жінка попросила учасників заворушень "припинити бити вітрини магазинів, не трощити школи і автобуси".

"Я кажу людям, які руйнують речі: зупиніться. Не бийте вікна, не трощіть школи, не трощіть автобуси. Зупиніться, це ж мами в автобусах, це ж мами, які гуляють на вулиці", – сказала Надя, бабуся 17-річного Наеля в ефірі BFM-TV.

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"Я злюся на двох поліцейських, тому що їх було двоє, які вдарили мого онука двома прикладами по голові, і на того, хто вистрілив йому прямо в серце, а міг би вистрілити в ногу, в руку", – сказала бабуся.

"В цьому випадку у нього забрали життя", – підкреслила вона, висловивши шок через збір коштів в інтернеті на користь поліцейського, який зробив смертельний постріл.

"У мене серце болить. Він забрав у мене онука. Ця людина має заплатити, як і всі інші. Ті, хто порушує закон і б'є поліцейських, також будуть покарані. Я вірю в справедливість. Я вірю в справедливість", – сказала вона.

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38-річному поліцейському, який зробив смертельний постріл, було пред'явлено звинувачення в умисному вбивстві, і в четвер його ув'язнили.

Наеля поховали в суботу в присутності його матері, бабусі та кількох сотень інших людей.

Французька поліція затримала щонайменше 719 осіб під час п'ятої ночі заворушень по всій країні у ніч на неділю після похорону 17-річного Наеля.

Нагадаємо, протести спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, застреленого поліцією під час дорожнього контролю неподалік від Парижа. Заворушення почалися з вечора вівторка і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста.

Президент Франції Емманюель Макрон відклав державний візит до Німеччини, який мав розпочатися в неділю, після чотирьох днів загальнонаціональних заворушень.

Теми: Франція
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