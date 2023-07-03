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На Сумщині зафіксовано 116 вибухів, зруйновані та пошкоджені будинки

Ольга Глущенко Понеділок, 3 липня 2023, 00:22
На Сумщині зафіксовано 116 вибухів, зруйновані та пошкоджені будинки
ілюстративне фото поліції Сумщини

Протягом минулого дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 116 вибухів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Глухівська, Шалигинська, Путивльська громади.

По Глухівській громаді був обстріл з АГС ( 15 вибухів ) та мінометів (8 вибухів).

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По Юнаківській громаді ворог бив з мінометів (7 вибухів).

Миропільська громада: ворожим БПЛА скинуто 1 ВОГ (1 вибух ) також був мінометний обстріл (23 вибухів).

По Хотінській громаді здійснено мінометний обстріл ( 5 вибухів ).

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На Білопільську громаду росіяни скинули 19 мін. Також зафіксовано обстріл з АГС (10 вибухів).

По Краснопільській громаді здійснено артилерійський обстріл (6 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки. Також зафіксовано обстріл з міномету (4 вибухи).

По Шалигинській громаді ворог бив з артилерії (9 вибухів).

Путивльська громада: був мінометний обстріл ( 9 вибухів). Внаслідок обстрілу зруйновано 1 приватний будинок, 1 приватний будинок пошкоджено.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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