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Британські лорди відвідали вечірку посла РФ у Лондоні

"Європейська правда"Понеділок, 3 липня 2023, 09:41

Двоє британських лордів Річард Балф і Роберт Скідельські відвідали вечірку у Лондоні, яку організував посол РФ У Великій Британії Андрєй Келін.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Вечірка пройшла 12 червня з нагоди дня Росії. Всього її відвідали 50 осіб, зокрема, співробітники посольства Росії, іноземні дипломати та кілька британців.

Келін виступив на заході з промовою, в якій намагався виправдати вторгнення своєї країни в Україну.

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Зокрема, він заявив, що "для того, щоб нормально розвиватися, Росія повинна спочатку розібратися зі значними загрозами своїй безпеці".

Посол також звинуватив Британію у "великому стратегічному прорахунку" через конфронтаційний підхід до Москви.

Лорд Балф підтвердив Guardian, що був присутній на заході, де, за його словами, мав коротку розмову з російським військовим аташе.

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За його словами, він вірить у те, що війна завершиться переговорами і Україна віддасть частину своєї території Росії.

Балф назвав Україну "розваленою державою", яка нібито "була зібрана Сталіним і Черчиллем наприкінці Другої світової війни".

Він додав, що вважає, що "Крим, безумовно, є російським", і що Москва нібито має законні претензії на Донецьк і Луганськ.

Балф вважає, що переговори мають стосуватися сухопутного коридору до Криму.

Скідельські заявив, що виступає проти російського вторгнення в Україну, але прийшов на вечірку посла РФ, бо "хотів показати свою повагу і прихильність до російського народу в його національний день, особливо за цих обставин".

Він входив до складу ради директорів "РуссНефти" з 2016 по 2021 рік. Незабаром після початку вторгнення РФ в Україну Скідельські написав листа, в якому засудив цей крок, але також задався питанням, "чому Захід не пообіцяв, що НАТО не буде розширюватися на схід і не включить до свого складу Україну".

Нагадаємо, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер був присутній на заході в російському посольстві 9 травня разом із лідером ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Тіно Хрупаллою, тоді як багато інших німецьких політиків не були присутні на заході на знак протесту проти російської війни в Україні.

Після цього дружина колишнього канцлера Німеччини Со Йон Кім-Шредер, яка теж була в посольстві, втратила роботу у компанії NRW.Global Business.

Теми: Велика БританіяРосія
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