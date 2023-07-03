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За тиждень українські сили знищили 22 ЗРК і 7 командних пунктів ворога – Міноборони

Олександр ШумілінПонеділок, 3 липня 2023, 18:06
За тиждень українські сили знищили 22 ЗРК і 7 командних пунктів ворога – Міноборони
Фото: Генштаб

Протягом минулого тижня українська армія знищила 94 місця скупчення військ ворога і 19 складів боєприпасів.

Джерело: повідомлення заступниці міністра оборони Ганни Маляр

Деталі:  Минулого тижня Силам оборони вдавалося знищувати ворожі цілі високої пріоритетності, в середньому, кожні 70 хвилин.

За 7 днів було уражено:

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  • 94 місця скупчення військ;
  • 22 зенітно-ракетних комплекси;
  • 19 складів боєприпасів;
  • 7 командних пунктів.

Передісторія:

  • Раніше у понеділок Маляр повідомила, що Сили оборони продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках − за минулий тиждень звільнили 37 кв. км.

Теми: Міноборонизброя
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