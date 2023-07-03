За тиждень українські сили знищили 22 ЗРК і 7 командних пунктів ворога – Міноборони
Понеділок, 3 липня 2023, 18:06
Протягом минулого тижня українська армія знищила 94 місця скупчення військ ворога і 19 складів боєприпасів.
Джерело: повідомлення заступниці міністра оборони Ганни Маляр
Деталі: Минулого тижня Силам оборони вдавалося знищувати ворожі цілі високої пріоритетності, в середньому, кожні 70 хвилин.
За 7 днів було уражено:
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- 94 місця скупчення військ;
- 22 зенітно-ракетних комплекси;
- 19 складів боєприпасів;
- 7 командних пунктів.
Передісторія:
- Раніше у понеділок Маляр повідомила, що Сили оборони продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках − за минулий тиждень звільнили 37 кв. км.