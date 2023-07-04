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Болгарія вже формує новий пакет допомоги для України – міністр

"Європейська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 10:58

Болгарія вже почала готувати наступний пакет військової допомоги для України, хоча часові рамки його надання ще невідомі. 

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв’ю "Главкому" сказав новий міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев.

На запитання про наступний пакет допомоги міністр сказав, що він, скоріш за все, вже почав формуватися. "Тобто, процес пішов. Сама ж передача, звичайно, займе певний час. При цьому ми будемо керуватись пріоритетами української сторони і передаватимемо їй у першу чергу те, що для неї на цьому етапі є найнеобхіднішим. Тут потрібна гнучкість з нашого боку і ми, у принципі, готові до цього", – зазначив Тагарев.

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Він додав, що не може повідомити деталі. 

"Як я казав, цей пакет допомоги є конфіденційним. Можу лише сказати, що його основу складають боєприпаси, але є й військова техніка", – зазначив міністр оборони. 

Тодор Тагарев також нагадав, що тепер Болгарія може надавати Україні військово-технічну допомогу без повторного розгляду парламенту і це вже спростило та прискорило процедуру.

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В інтерв'ю він розповів також, як Болгарія може долучитися до плану ЄС щодо нарощування військової допомоги для України. 

Нагадаємо, минулого тижня Болгарія схвалила новий пакет військової допомоги Україні, деталі якого не розкривають. 

Ще в листопаді 2022 року парламент Болгарії підтримала резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги. Та неофіційно колишній проєвропейський уряд Кирила Петкова, як стверджується, надав Києву боєприпасів і зброї на понад мільярд доларів.

Новий проєвропейський уряд Болгарії раніше підтвердив, що підтримує військову допомогу Україні.

Теми: БолгаріяУкраїна
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