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Росіяни активно скуповують нерухомість у Литві

"Європейська правда"Середа, 5 липня 2023, 16:20

Російські громадяни щомісячно купують у Литві кілька десятків одиниць нерухомості, а з початку року придбали в країні майже 300 об’єктів.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі литовського суспільного мовника LRT.

З початку 2023 року громадяни Росії придбали у Литві 297 об’єктів нерухомості, переважно квартир. Це на 104 об’єкти менше, ніж у 2022 році за цей самий період.

На початку травня у Литві набув чинності закон про те, що купувати нерухомість в країні можуть лише росіяни з посвідками на проживання. Втім, за перший місяць нововведення це суттєво не змінило тенденцію – у травні російські громадяни купили лиш на 7 об’єктів менше, ніж у квітні. 

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Найчастіше російські громадяни купують у Литві квартири (119 із 297), але також і приватні будинки, земельні ділянки та будівлі іншого призначення. 

За 2022 рік росіяни купили у Литві 401 об’єкт нерухомості.

Як повідомлялося, у Фінляндії громадяни Росії почали продавати свої дачі після посилення обмежень на в'їзд до країни.

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Теми: РосіяЛитванерухомість
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