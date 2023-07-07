Президент Чехії пояснив свої слова про одну спробу для контрнаступу України

Президент Чехії Петр Павел пояснив свою заяву про те, що Збройні сили України матимуть лише одну спробу для контрнаступу.

Про це він сказав на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Празі, повідомляє "Європейська правда".

Павел уточнив, що мав на увазі, що Україна цьогоріч матиме одну спробу для контрнаступу, оскільки такі операції потербують багато часу і ресурсів.

"Дозвольте мені уточнити мої слова. Я сказав, що в України буде цього року тільки одна можливість провести контрнаступ. Підготовка контрнаступу вимагає багато часу і ресурсів. Нереалістично очікувати, якщо буде неуспішний наступ, то можна відразу почати другий", – сказав чеський президент.

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Він наголосив на необхідності зробити все можливе, щоб цей контрнаступ став успішним.

Нагадаємо, у березні в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita Павел заявив, що в України буде лише одна спроба розпочати великий контрнаступ.

Раніше глава Військового комітету НАТО Роб Бауер заявляв, що українські війська правильно зробили, коли діяли обережно в ході контрнаступу, щоб уникнути великих втрат, намагаючись прорватися вперед.

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Головнокомандувач Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін наголосив, що несправедливо прив'язувати Україну до конкретних часових рамок і що "Росія зараз настільки слабка, що не має сил для (власного) контрнаступу".