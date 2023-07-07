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Члени НАТО погодилися витрачати на оборону від 2% ВВП – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 20:54

Країни-члени НАТО досягли консенсусу щодо того, щоби встановити обов’язковий поріг витрат на оборону на рівні 2% від ВВП.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

За словами поінформованих співрозмовників агентства, союзники погодилися підвищити щорічні витрати на оборону до щонайменш 2% валового внутрішнього продукту (ВВП). 

Це одне з очікуваних рішень майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі.

Також у ЗМІ потрапили чутки про те, що для Люксембургу у цьому питанні готують виняток – через особливості цієї країни. 

Нагадаємо, вже 11 країн-членів НАТО досягли або перетнули поріг у 2% ВВП на оборону, тоді як донедавна таких союзників було лише сім. На першому місці за обсягами витрат на оборону відносно свого ВВП опинилася Польща, на другому – США.

Порівняно з 2014 роком, найбільш суттєво зросли витрати союзників на східному флангу НАТО. 

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Теми: НАТОВВП
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