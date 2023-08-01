Сили оборони за добу знищили на Таврійському напрямку 16 одиниць техніки і 7 складів ворога – Тарнавський
Вівторок, 1 серпня 2023, 01:47
Сили оборони України протягом доби знищили ворожих 16 одиниць військової техніки та 7 складів боєприпасів.
Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram
Пряма мова: "Сили оборони працюють на Таврійському напрямку. Артилерійські підрозділи протягом доби виконали 1359 вогневих завдань.
Було знищено 16 одиниць військової техніки противника. Зокрема, танк, 4 ББМ, гаубицю 2А19 "Мста-С", 5 одиниць артилерійських систем і мінометів та автомобільну техніку.
Також було знищено 7 складів боєприпасів ворога".