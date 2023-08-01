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Оборонці України знищили 500 окупантів і 23 ворожі артсистеми

Ірина БалачукВівторок, 1 серпня 2023, 08:09
Оборонці України знищили 500 окупантів і 23 ворожі артсистеми
Українські воїни. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу захисники ліквідували 500 окупантів, 23 артилерійські системи, 17 ББМ, 10 безпілотників та 5 танків.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 246 690 (+500) осіб ліквідовано,  
  • танків − 4 216 (+5) од,
  • бойових броньованих машин − 8 205 (+17) од,
  • артилерійських систем − 4 839 (+23) од,
  • РСЗВ − 699 (+0) од,
  • засобів ППО − 462 (+2) од,
  • літаків − 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 311 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 027 (+10) од,
  • крилатих ракет − 1 347 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 7 324 (+32) од,
  • спеціальної техніки − 718 (+3) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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