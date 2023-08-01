Оборонці України знищили 500 окупантів і 23 ворожі артсистеми
Вівторок, 1 серпня 2023, 08:09
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу захисники ліквідували 500 окупантів, 23 артилерійські системи, 17 ББМ, 10 безпілотників та 5 танків.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 246 690 (+500) осіб ліквідовано,
- танків − 4 216 (+5) од,
- бойових броньованих машин − 8 205 (+17) од,
- артилерійських систем − 4 839 (+23) од,
- РСЗВ − 699 (+0) од,
- засобів ППО − 462 (+2) од,
- літаків − 315 (+0) од,
- гелікоптерів − 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 027 (+10) од,
- крилатих ракет − 1 347 (+0) од,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 7 324 (+32) од,
- спеціальної техніки − 718 (+3) од.
Дані уточнюються.
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