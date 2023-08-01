Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Оборонці України знищили 500 окупантів і 23 ворожі артсистеми

Ірина БалачукВівторок, 1 серпня 2023, 08:09
Оборонці України знищили 500 окупантів і 23 ворожі артсистеми
Українські воїни. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу захисники ліквідували 500 окупантів, 23 артилерійські системи, 17 ББМ, 10 безпілотників та 5 танків.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 246 690 (+500) осіб ліквідовано,  
  • танків − 4 216 (+5) од,
  • бойових броньованих машин − 8 205 (+17) од,
  • артилерійських систем − 4 839 (+23) од,
  • РСЗВ − 699 (+0) од,
  • засобів ППО − 462 (+2) од,
  • літаків − 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 311 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 027 (+10) од,
  • крилатих ракет − 1 347 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 7 324 (+32) од,
  • спеціальної техніки − 718 (+3) од.

Дані уточнюються.

Реклама:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіявійнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus

Син нардепки від "Слуги народу", який виїхав з України, йде з місцевої ради

Україна оголосила тимчасові коридори для торговельних суден у Чорному морі

фото, відеоБіля порту Ла-Рошель запалали силоси із зерном

Виробника алкоголю Bacardi внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Дубінському обрали запобіжний захід: особисте зобов’язання та електронний браслет

Усі новини...
Росія
Судно Ізраїлю проігнорувало "блокаду" РФ Чорного моря, слідом ідуть судна Греції та Туреччини
Міноборони РФ запевняє, що Герасимов нібито побував у Запорізькій області
США готові запровадити санкції проти КНДР за постачання зброї Росії
Останні новини
18:02
"На виступах збирали кошти для ЗСУ": у Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинули двоє музиканток
17:46
США виділили ще $2 млн для українського бізнесу: хто може отримати від 35 до 150 тисяч доларів
17:41
Ізраїль скасовує медстрахування для українських біженців: посол просить не робити цього
17:39
Киянина засудили до 10 років позбавлення волі за розбещення неповнолітньої в шкільному туалеті
17:26
ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus
17:14
Майже 90 українських компаній олігархів-партнерів російського ВПК досі не конфіскували - дослідження
17:11
Помічника нардепа Гунька арештували із заставою 2 мільйони
17:06
Закупівлі Міноборони: ЗМІ з'ясували, як літні куртки для бійців втридорога перетворились на "зимові"
17:02
На Миколаївщині зіткнулися "швидка" та легковик: троє загиблих
16:40
У Раді запідозрили проблеми з керівництвом БЕБ
Усі новини...
Реклама: