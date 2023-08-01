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У Севастополі зупинили рух морського пасажирського транспорту

Валентина РоманенкоВівторок, 1 серпня 2023, 11:30
У Севастополі зупинили рух морського пасажирського транспорту
фото "Радіо Свобода"

В тимчасово окупованому Севастополі вранці 1 серпня зупинили роботу морського пасажирського транспорту.

Джерело: "Крим Реалії" з посиланням на російську "Дирекціюз розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури міста Севастополя".

Деталі: Як зазначили у відомстві окупантів, на кінцевих зупинках – пл. Захарова та пл. Нахімова – буде "організовано рухомий склад для виконання роботи на компенсаційному маршруті".

Про причини закриття рейду у російському відомстві не повідомили.

Раніше про зупинення роботи морського пасажирського транспорту в Севастополі повідомлялося 27 липня, коли на місто обрушилися зливи з градом та сильним вітром. Станом на 1 серпня штормових попереджень у Севастополі не оголошувалося.

Водночас 1 серпня російське Міноборони заявило, що і ніч на вівторок Україна нібито атакувала морськими дронами патрульні кораблі Чорноморського флоту, які були за 340 км на південний захід від Севастополя.

Теми: Севастополь
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