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Продавав довідки для ухилянтів: затримано працівника військкомату на Полтавщині

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 1 серпня 2023, 12:15
Продавав довідки для ухилянтів: затримано працівника військкомату на Полтавщині
фото Полтавської спецпрокуратури у сфері оборони

На Полтавщині затримали посадовця військкомату, який організував схему виїзду ухилянтів за кордон за гроші.

Джерело: пресслужба прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, пресслужба Офісу генерального прокурора, пресслужба Служби безпеки України

Деталі: За даними слідства, посадовець Миргородського військкомату пообіцяв військовозобов’язаному видати документи щодо визнання його непридатним до військової служби з виключенням із військового обліку. Ці документи у подальшому мали сприяти безперешкодному виїзду за кордон. Така послуга коштувала 6 тис доларів США.

За допомогою інших співробітників Миргородського та Лубенського ТЦК та СП він підшукував клієнтів і готував документи. Зокрема, спочатку клієнту "допомагали" отримати заключення військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби за фіктивним діагнозом, а потім і зовсім знімали з військового обліку.

За наявними даними, посадовець раніше вже сприяв своїм знайомим ухилятися від мобілізації.

 
СБУ

СБУ та Нацполіція затримали його під час передачі фіктивних документів. Проведено обшуки, вилучено готівкові кошти, документи, які підтверджують протиправну діяльність, а також документи на потенційних ухилянтів. Встановлюється повне коло учасників, причетних до схеми. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Теми: військовий облікПолтавська областьмобілізаціяТЦК
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