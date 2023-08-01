Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Продавав довідки для ухилянтів: затримано працівника військкомату на Полтавщині

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 1 серпня 2023, 12:15
Продавав довідки для ухилянтів: затримано працівника військкомату на Полтавщині
фото Полтавської спецпрокуратури у сфері оборони

На Полтавщині затримали посадовця військкомату, який організував схему виїзду ухилянтів за кордон за гроші.

Джерело: пресслужба прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, пресслужба Офісу генерального прокурора, пресслужба Служби безпеки України

Деталі: За даними слідства, посадовець Миргородського військкомату пообіцяв військовозобов’язаному видати документи щодо визнання його непридатним до військової служби з виключенням із військового обліку. Ці документи у подальшому мали сприяти безперешкодному виїзду за кордон. Така послуга коштувала 6 тис доларів США.

За допомогою інших співробітників Миргородського та Лубенського ТЦК та СП він підшукував клієнтів і готував документи. Зокрема, спочатку клієнту "допомагали" отримати заключення військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби за фіктивним діагнозом, а потім і зовсім знімали з військового обліку.

Реклама:

За наявними даними, посадовець раніше вже сприяв своїм знайомим ухилятися від мобілізації.

 
СБУ

СБУ та Нацполіція затримали його під час передачі фіктивних документів. Проведено обшуки, вилучено готівкові кошти, документи, які підтверджують протиправну діяльність, а також документи на потенційних ухилянтів. Встановлюється повне коло учасників, причетних до схеми. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Теми: військовий облікПолтавська областьмобілізаціяТЦК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus

Син нардепки від "Слуги народу", який виїхав з України, йде з місцевої ради

Україна оголосила тимчасові коридори для торговельних суден у Чорному морі

фото, відеоБіля порту Ла-Рошель запалали силоси із зерном

Виробника алкоголю Bacardi внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Дубінському обрали запобіжний захід: особисте зобов’язання та електронний браслет

Усі новини...
військовий облік
Колишнього військкома Борисова збираються оголосити в розшук – Офіс генпрокурора
У НАЗК обіцяють перевірити не тільки військкомів, а й їхніх родичів, водіїв і коханок
Колишньому одеському військкому Борисову повідомили про підозру, але він зник
Останні новини
18:08
Азербайджан навчатиме українських саперів
18:08
Під покровом війни викрав майна на 2,7 млн: стало відомо, за що затримали главу райради на Одещині
18:02
"На виступах збирали кошти для ЗСУ": у Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинули двоє музиканток
17:46
США виділили ще $2 млн для українського бізнесу: хто може отримати від 35 до 150 тисяч доларів
17:41
Ізраїль скасовує медстрахування для українських біженців: посол просить не робити цього
17:39
Киянина засудили до 10 років позбавлення волі за розбещення неповнолітньої в шкільному туалеті
17:26
ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus
17:14
Майже 90 українських компаній олігархів-партнерів російського ВПК досі не конфіскували - дослідження
17:11
Помічника нардепа Гунька арештували із заставою 2 мільйони
17:06
Закупівлі Міноборони: ЗМІ з'ясували, як літні куртки для бійців втридорога перетворились на "зимові"
Усі новини...
Реклама: