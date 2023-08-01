Шуфрич та Кальченко очолюють найбільш закриті парламентські комітети – ЧЕСНО

Комітети Верховної Ради з питань регламенту і свободи слова виявилися найбільш закритими за результатами роботи у першому півріччі 2023 року.

Джерела: антирейтинг прозорості комітетів Верховної Ради України за перше півріччя 2023, складений рухом ЧЕСНО

Деталі: Найбільш закритими виявилися комітети регламенту та свободи слова, які очолюють відповідно Нестор Шуфрич та Сергій Кальченко, на другій позиції – бюджетний комітет на чолі з Роксоланою Підласою, а третю позицію розділяють комітети зовнішньої політики (голова - Олександр Мережко) та євроінтеграції (голова - Іванна Климпуш-Цинцадзе).

Фото: ЧЕСНО

У порівнянні з результатами минулого року, в топі лідерів прозорості також відбулись зміни. Найбільш відкриті – комітет з питань гуманітарної політики, який очолює Микита Потураєв та комітет здоров'я нації під очільництвом Михайла Радуцького, які врахували рекомендації ЧЕСНО і суттєво покращили свої показники.

На другому місці - коміте з прав людини, який очолює Дмитро Лубінець, на третьому - комітет з питань енергетики (голова - Андрій Герус), до якого віднесений комітет державної влади, тому що інформування про їхню діяльність відбувається вибірково.

У моніторингу ЧЕСНО не враховувало Комітет з питань національної безпеки та оборони, а також Комітет правоохоронної діяльності, через специфіку їхньої роботи та непублічність в умовах воєнного стану.

Віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко зазначив, що Рада засідає наразі значно рідше, і тому навантаження на комітети, які готують до розгляду законопроєкти, зросло. Він пояснив, чому при однакових умовах у комітетах різний рівень відкритості.

Вся справа, за його словами, у тому, що у секретаріатах комітетів різний погляд на комунікації - хтось більше сконцентрований на організації роботи комітету, хтось розуміє важливість комунікацій, а хтось, на жаль, менше приділяє уваги дано питанню.

Корнієнко додав, що в більшості комітетів, які мають гарні показники, є підтримка з боку донорів, які дозволяють залучити зовнішні ресурси для підвищення прозорості у роботі комітету, і закликав західних партнерів продовжувати такі проєкти.

Передісторія: Раніше Рух ЧЕСНО фіксував непоодинокі випадки, коли на сайтах комітетів повідомлення про події публікують заднім числом. Це відбувається, зокрема, на сайті Комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування, який очолює голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.