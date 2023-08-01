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Польща на тлі суперечки про недостатню вдячність Києва викликала посла України

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 1 серпня 2023, 20:40
Польща на тлі суперечки про недостатню вдячність Києва викликала посла України
Фото з uapl.info

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України Василя Зварича після того, як українське МЗС викликало польського посла на тлі критики з Варшави про нібито недостатню вдячність Києва.

Джерело: "Європейська правда", яка цитує коротке повідомлення МЗС Польщі

Деталі: "Міністерство закордонних справ інформує, що Посла України в Польщі запрошено до штаб-квартири МЗС у зв'язку із заявами, зробленими представниками української влади", – йдеться в заяві відомства у Twitter.

Інших подробиць виклику польське МЗС не повідомило.

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Раніше у вівторок посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до Міністерства закордонних справ у Києві через висловлювання керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача.

В інтерв’ю польським ЗМІ Пшидач зауважив, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі і їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років".

Відповідні висловлювання польського посадовця пролунали у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас в Офісі президента України назвали безпідставними заяви у Варшаві про те, що Київ нібито недостатньо цінує допомогу, надану Польщею.

Теми: КиївУкраїнаПольща
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