Польща на тлі суперечки про недостатню вдячність Києва викликала посла України
Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України Василя Зварича після того, як українське МЗС викликало польського посла на тлі критики з Варшави про нібито недостатню вдячність Києва.
Джерело: "Європейська правда", яка цитує коротке повідомлення МЗС Польщі
Деталі: "Міністерство закордонних справ інформує, що Посла України в Польщі запрошено до штаб-квартири МЗС у зв'язку із заявами, зробленими представниками української влади", – йдеться в заяві відомства у Twitter.
Інших подробиць виклику польське МЗС не повідомило.
Раніше у вівторок посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до Міністерства закордонних справ у Києві через висловлювання керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача.
В інтерв’ю польським ЗМІ Пшидач зауважив, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі і їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років".
Відповідні висловлювання польського посадовця пролунали у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.
Водночас в Офісі президента України назвали безпідставними заяви у Варшаві про те, що Київ нібито недостатньо цінує допомогу, надану Польщею.