Єрмак про підтримку Формули миру Зеленського: "Вже 58 країн з нами"

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що 58 підтримують Формулу миру Володимира Зеленського.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова: "П’ята зустріч з представниками іноземних дипустанов щодо реалізації Формули миру Володимира Зеленського.

Вже 58 країн з нами (на попередній зустрічі було 43 представники держав)".

Передісторія:

Президент України Володимир Зеленський у листопаді минулого року у виступі перед учасниками "Групи двадцяти" представив пропозиції України щодо досягнення миру з Росією, які передбачають 10 пунктів.

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