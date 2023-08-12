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Єрмак про підтримку Формули миру Зеленського: "Вже 58 країн з нами"

Ольга Глущенко Субота, 12 серпня 2023, 01:28
Єрмак про підтримку Формули миру Зеленського: Вже 58 країн з нами
Андрій Єрмак. Фото з Telegram

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що 58 підтримують Формулу миру Володимира Зеленського.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова: "П’ята зустріч з представниками іноземних дипустанов щодо реалізації Формули миру Володимира Зеленського.

Вже 58 країн з нами (на попередній зустрічі було 43 представники держав)".

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Передісторія:

  • Президент України Володимир Зеленський у листопаді минулого року у виступі перед учасниками "Групи двадцяти" представив пропозиції України щодо досягнення миру з Росією, які передбачають 10 пунктів.

Знати більше: 10 кроків до переговорів про мир з РФ. "Формула миру" від Зеленського на саміті G20

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Теми: Андрій Єрмакформула миру
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