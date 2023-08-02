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У центрі окупованого Мелітополя пролунав вибух − мер

Ірина БалачукСереда, 2 серпня 2023, 21:55
У центрі окупованого Мелітополя пролунав вибух − мер
Скриншот з google.maps

Увечері 2 серпня пролунав вибух у центрі тимчасово окупованого Мелітополя.

Джерело: офіційний мер міста Іван Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Окупантам у Мелітополі тривожно. Скаржаться, що вибухнуло у центрі міста".

Деталі: Іншої інформації мер не повідомив, вказавши лиш, що наразі з’ясовують подробиці "вечірньої метушні".

Про вибух повідомив також і колаборант Володимир Рогов.

О 21:38 він написав у Telegram, що "щойно в центрі міста пролунав вибух". Подробиці пособник окупантів обіцяв надати пізніше.

Теми: Мелітопольвибухокупація
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