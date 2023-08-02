Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У центрі окупованого Мелітополя пролунав вибух − мер

Ірина БалачукСереда, 2 серпня 2023, 21:55
У центрі окупованого Мелітополя пролунав вибух − мер
Скриншот з google.maps

Увечері 2 серпня пролунав вибух у центрі тимчасово окупованого Мелітополя.

Джерело: офіційний мер міста Іван Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Окупантам у Мелітополі тривожно. Скаржаться, що вибухнуло у центрі міста".

Деталі: Іншої інформації мер не повідомив, вказавши лиш, що наразі з’ясовують подробиці "вечірньої метушні".

Реклама:

Про вибух повідомив також і колаборант Володимир Рогов.

О 21:38 він написав у Telegram, що "щойно в центрі міста пролунав вибух". Подробиці пособник окупантів обіцяв надати пізніше.

Теми: Мелітопольвибухокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ дізнались, хто передасть Україні бельгійські танки Leopard 1

Зеленський назвав контрнаступ "складним", але є важливий позитив

відео, доповненоБіржові махінації на мільярд: підозрюють екснардепа від БПП

Арахамія: Нардеп Торохтій має скласти мандат

фото, відеоНардепа Гунька зі "Слуги народу" викрили на хабарі

МЗС Китаю озвучило Лаврову позицію щодо України після участі у зустрічі в Саудівській Аравії

Усі новини...
Мелітополь
У Мелітополі окупанти викрадають по 10 людей на тиждень, змінили тактику – мер
В окупованому Мелітополі і районі лунали вибухи
"Назарчик просто знає, що тато десь є, махає ручкою його фотографії". Історія командира роти, який загинув у 26 років
Останні новини
03:39
відеоМоскву знову атакували безпілотники: окупанти стверджують, що БпЛА збили на підльоті до міста
03:18
У РФ повідомили про обстріл Брянщини: пошкоджено адмінбудівлю і підприємство
02:41
Окупанти бережуть кадрових військових, на штурми відправляють мобілізованих і в'язнів – ЦНС
01:49
В ОВА розповіли, скільки житлових будинків ворог зруйнував на Донеччині
00:59
Росіяни за добу 12 разів обстріляли Сумщину
00:38
Байден "дав зелене світло" навчанню українських пілотів на F-16 – Пентагон
00:05
Не лише Starlink: в Україну прибули шведські термінали супутникового інтернету
23:42
ЗМІ дізнались, хто передасть Україні бельгійські танки Leopard 1
23:16
Зеленський: Крок за кроком робимо деокупацію Криму більш досяжною та продуманою
22:49
Економічні новини 8 серпня: реальний стан енергетики напередодні зими, розірвання чергових угод з РФ
Усі новини...
Реклама: