У центрі окупованого Мелітополя пролунав вибух − мер

Увечері 2 серпня пролунав вибух у центрі тимчасово окупованого Мелітополя.

Джерело: офіційний мер міста Іван Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Окупантам у Мелітополі тривожно. Скаржаться, що вибухнуло у центрі міста".

Деталі: Іншої інформації мер не повідомив, вказавши лиш, що наразі з’ясовують подробиці "вечірньої метушні".

Про вибух повідомив також і колаборант Володимир Рогов.

О 21:38 він написав у Telegram, що "щойно в центрі міста пролунав вибух". Подробиці пособник окупантів обіцяв надати пізніше.