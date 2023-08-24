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Канада призначила нового посла в Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 22:13
Канада призначила нового посла в Україні
Наталка Цмоць, фото: ФОТО: APTN NEWS

Новою очільницею дипломатичного представництва Канади в Україні стане Наталка Цмоць, повідомило Міністерство закордонних справ Канади.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Як зазначила голова канадського МЗС Мелані Жолі, призначення нової посла "гарантує, що Канада зможе продовжувати підтримувати Україну в цей важкий час і в довгостроковій перспективі".

"Відносини Канади з Україною є залізними: ми стояли пліч-о-пліч з Україною задовго до початку російського вторгнення. Канада залишається сильним партнером, тоді як українці продовжують боротися за свій суверенітет і незалежність, і буде підтримувати Україну на шляху її відновлення та реконструкції", – йдеться в повідомленні.

Згідно з офіційною біографією, Наталка Цмоць – держслужбовиця з багаторічним досвідом роботи в посольстві Канади в Україні, а також міністерствах охорони здоров’я, закордонних справ, оборони й державних послуг і закупівель.

Серед іншого, Цмоць у МЗС Канади відповідала за розробку першої програми з безпеки в Україні після вторгнення Росії у 2014 році, яка передбачала підтримку запуску операції з навчання українських військослужбовців UNIFIER.

Крім того, як зазначає МЗС Канади, Цмоць володіє українською мовою та має зв’язки з українською громадою та діловими колами в Україні та Канаді.

Теми: Канададипломатичні відносиниУкраїна
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