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Захисники знищили ще 620 окупантів, 7 танків і 35 БпЛА ворога

Ольга Глущенко Четвер, 3 серпня 2023, 07:54
Захисники знищили ще 620 окупантів, 7 танків і 35 БпЛА ворога
фото Генштабу

За минулу добу Сили оборони знищили ще 620 загарбників, 7 танків, 35 БпЛА ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 247850 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4224 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8234 (+21) од,
  • артилерійських систем – 4892 (+26) од,
  • РСЗВ – 704 (+4) од,
  • засобів ППО ‒ 465 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 311 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4077 (+35),
  • крилатих ракет / cruise missiles ‒ 1347 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7372 (+23) од,
  • спеціальної техніки ‒ 721 (+3).

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Теми: війнаГенштаб
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