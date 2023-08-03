Під час російського обстрілу в Херсоні поранення отримав волонтер із Норвегії

Під час ворожого обстрілу у Херсоні дістав поранення волонтер із Норвегії, чоловіка шпиталізували.

Джерело: Херсонська ОВА в Telegram

Деталі: Близько 16:50 російська армія знов атакувала центральну частину міста.

Повідомляється, що легкі поранення отримав волонтер. Його шпиталізували до місцевої лікарні.

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Чоловікові надали необхідну медичну допомогу. Його життю наразі нічого не загрожує.