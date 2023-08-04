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Обстріли Нікополя: двоє постраждалих, пошкоджено понад 20 будинків

Ольга Глущенко П'ятниця, 4 серпня 2023, 07:43
Обстріли Нікополя: двоє постраждалих, пошкоджено понад 20 будинків
наслідки обстрілів, фото Лисака

З вечора минулого дня і протягом ночі росіяни 5 разів обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині, постраждали двоє людей, пошкоджено понад два десятки приватних будинків.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Деталі: Ворог гатив з важкої артилерії та РСЗВ. Поцілив по районному центру, Червоногригорівській та Мирівській громадах.

Постраждали двоє мешканців Нікополя. Серед них 85-річна жінка і 35-річний чоловік. Їм надана необхідна допомога.

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Крім того, у Нікополі понівечені понад два десятки приватних будинків, легковий автомобіль і дві вантажівки.

Пошкоджені й декілька сонячних панелей, теплиці, три газопроводи та дві лінії електропередач. Побиті десять господарчих споруд, ще дві – знищені.

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Теми: Нікопольобстріл
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