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На Закарпатті обвалився міст: відпочиваючі впали в річку, є загибла

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 4 серпня 2023, 09:51
На Закарпатті обвалився міст: відпочиваючі впали в річку, є загибла
Фото дСНС

Внаслідок падіння з мосту на Закарпатті у річці опинились три жительки Київщини, які приїхали на відпочинок. Одна з них загинула.

Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "3 серпня, о 22:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у річку Чорна Тиса з пішохідного навісного мосту впали 3 жінки. Подія трапилась у селі Кваси Рахівського району.

Рятувальники прибули на місце та з’ясували, що внаслідок часткового руйнування дерев’яного покриття мосту з висоти 20 метрів у річку впали 3 жінки, мешканки Київської області, котрі перебували там на відпочинку".

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Деталі: Рятувальники спустились до жінок та ношами винесли їх наверх. Попри старання медиків 54-річна постраждала померла у автомобілі "швидкої". Ще двох жінок, 1986 років народження, госпіталізовано до лікарні. 

Після надання допомоги одну з постраждалих медики відпустили до місця тимчасового проживання для амбулаторного лікування.

 
дснс

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • В кінці липня повідомлялося про обвал мосту через річку Тересва на Закарпатті, внаслідок чого у воду впали дві автівки — дістали поранення 5 людей, зокрема двоє дітей.

Теми: Закарпаттядороги
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