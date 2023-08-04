На Закарпатті обвалився міст: відпочиваючі впали в річку, є загибла

Внаслідок падіння з мосту на Закарпатті у річці опинились три жительки Київщини, які приїхали на відпочинок. Одна з них загинула.

Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "3 серпня, о 22:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у річку Чорна Тиса з пішохідного навісного мосту впали 3 жінки. Подія трапилась у селі Кваси Рахівського району.

Рятувальники прибули на місце та з’ясували, що внаслідок часткового руйнування дерев’яного покриття мосту з висоти 20 метрів у річку впали 3 жінки, мешканки Київської області, котрі перебували там на відпочинку".

Деталі: Рятувальники спустились до жінок та ношами винесли їх наверх. Попри старання медиків 54-річна постраждала померла у автомобілі "швидкої". Ще двох жінок, 1986 років народження, госпіталізовано до лікарні.

Після надання допомоги одну з постраждалих медики відпустили до місця тимчасового проживання для амбулаторного лікування.

дснс

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