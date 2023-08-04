Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Польщі затримали російського шпигуна

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 4 серпня 2023, 12:43
У Польщі затримали російського шпигуна
Ілюстративне фото Getty Images

Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримало громадянина Білорусі, який працював на російську розвідку.

Джерело: видання повідомляє Onet з посиланням на дані польських спецслужб, передає "Європейська правда"

Дослівно: "Чоловік, затриманий 1 серпня, – це Міхаіл А, 39-річний громадянин Республіки Білорусь. Він є ще однією ідентифікованою особою, яка діє в рамках злочинного угруповання, що виконує завдання російських спецслужб".

Затриманий працював у Москві з 2008 по 2010 рік, а згодом переїхав до Санкт-Петербурга. 39-річний чоловік відбув шестирічне ув'язнення в Росії і приїхав до Польщі у 2021 році.

Реклама:

Що було раніше:

Теми: ПольщаРосіяшпигунство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під покровом війни викрав майна на 2,7 млн: стало відомо, за що затримали главу райради на Одещині

ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus

Син нардепки від "Слуги народу", який виїхав з України, йде з місцевої ради

Україна оголосила тимчасові коридори для торговельних суден у Чорному морі

фото, відеоБіля порту Ла-Рошель запалали силоси із зерном

Виробника алкоголю Bacardi внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Усі новини...
Польща
Літак президента Польщі чотири рази заходив на посадку, але шторм переміг
Польща збирається продовжити заборону на ввезення української агропродукції
Польща перекинула ударні гелікоптери до кордону з Білоруссю
Останні новини
18:25
Військові України і США обоговорили дії ЗСУ на фронті та оборонну співпрацю
18:19
Росія готує дітей з окупованих територій воювати проти України – "Спротив"
18:08
Азербайджан навчатиме українських саперів
18:08
Під покровом війни викрав майна на 2,7 млн: стало відомо, за що затримали главу райради на Одещині
18:02
"На виступах збирали кошти для ЗСУ": у Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинули двоє музиканток
17:46
США виділили ще $2 млн для українського бізнесу: хто може отримати від 35 до 150 тисяч доларів
17:41
Ізраїль скасовує медстрахування для українських біженців: посол просить не робити цього
17:39
Киянина засудили до 10 років позбавлення волі за розбещення неповнолітньої в шкільному туалеті
17:26
ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus
17:14
Майже 90 українських компаній олігархів-партнерів російського ВПК досі не конфіскували - дослідження
Усі новини...
Реклама: