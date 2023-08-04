У Польщі затримали російського шпигуна
П'ятниця, 4 серпня 2023, 12:43
Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримало громадянина Білорусі, який працював на російську розвідку.
Джерело: видання повідомляє Onet з посиланням на дані польських спецслужб, передає "Європейська правда"
Дослівно: "Чоловік, затриманий 1 серпня, – це Міхаіл А, 39-річний громадянин Республіки Білорусь. Він є ще однією ідентифікованою особою, яка діє в рамках злочинного угруповання, що виконує завдання російських спецслужб".
Затриманий працював у Москві з 2008 по 2010 рік, а згодом переїхав до Санкт-Петербурга. 39-річний чоловік відбув шестирічне ув'язнення в Росії і приїхав до Польщі у 2021 році.
Що було раніше:
- Голова Міністерства внутрішніх справ та міністр-координатор спецслужб Польщі Маріуш Камінський оголосив 16 березня, що Агентство внутрішньої безпеки ліквідувало шпигунську мережу, яка діяла на користь Росії. В рамках цієї операції затримало дев'ять осіб.
- Пізніше у березні в Польщі відбулись подальші затримання викритих з цієї мережі шпигунів. Зокрема, 30 червня у Польщі за підозрою у шпигунстві затримали російського хокеїста.