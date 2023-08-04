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У Польщі затримали російського шпигуна

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 4 серпня 2023, 12:43
У Польщі затримали російського шпигуна
Ілюстративне фото Getty Images

Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримало громадянина Білорусі, який працював на російську розвідку.

Джерело: видання повідомляє Onet з посиланням на дані польських спецслужб, передає "Європейська правда"

Дослівно: "Чоловік, затриманий 1 серпня, – це Міхаіл А, 39-річний громадянин Республіки Білорусь. Він є ще однією ідентифікованою особою, яка діє в рамках злочинного угруповання, що виконує завдання російських спецслужб".

Затриманий працював у Москві з 2008 по 2010 рік, а згодом переїхав до Санкт-Петербурга. 39-річний чоловік відбув шестирічне ув'язнення в Росії і приїхав до Польщі у 2021 році.

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Теми: ПольщаРосіяшпигунство
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