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У Польщі розкритикували політику стосунків з Україною: держава стікає кров’ю

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 4 серпня 2023, 14:43
У Польщі розкритикували політику стосунків з Україною: держава стікає кров’ю
Фото: Getty Images

Колишній польський міністр закордонних справ Яцек Чапутович розкритикував політику польської держави у стосунках з Україною, за його словами Варшава веде "політику гієн і шакалів".

Джерело: Чапутович в ефірі Polsat News, предає "Європейська правда"

Пряма мова: "Є держави сильні, як леви, є держави хитрі, як лисиці, а є держави, як гієни і шакали. І ми ведемо таку політику гієн і шакалів".

Деталі: Він підкреслив, що коли сам приїздив до України, то всі українці, яких він зустрічав, висловлювали подяку полякам.

 "Держава стікає кров'ю, а Польща в цей час вимагає рахунки", – додав Чапутович.

Заява Чапутовича обурила чинного главу МЗС Збігнєва Рау, який наголосив, що його висловлювання "викликають найкатегоричніше заперечення".

"Бо це радикально суперечить як фактам, так і духу нашої дипломатичної служби, яка об'єднала покоління польських дипломатів. Лояльність – це чеснота вільної людини, а вірність суспільству і державі – обов'язок кожного громадянина, особливо державного службовця високого рангу", – йдеться у заяві Рау, яку наводить пресслужба МЗС Польщі.

До суперечки також приєднався ще один колишній міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, який нині є депутатом Європарламенту від партії "Право і справедливість".

"І цей тип прийшов мені на зміну! Чи воно того варте?" – риторично запитав він у соціальних мережах.

 Ващиковський в ефірі TVN 24 також зауважив, що коли йдеться про польську політику, "ми маємо власні інтереси, які потрібно переслідувати".

"Не можна проводити політику щодо України всупереч або на шкоду власним інтересам. Українці цього не розуміють. Вони не розуміють, що навіть якщо вони увійдуть до Союзу (ЄС. – Ред.), то роками будуть піддаватися обмеженням, лімітам, квотам…Тому українців потрібно вчити цій Європі, розповідати, пояснювати, як виглядає бізнес і конкуренція, якщо вони хочуть увійти до ЄС", – сказав Ващиковський.

Що було раніше

  • У вівторок посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до МЗС у Києві через заяви керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача, який казав, що Україні "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла протягом останніх місяців і років".
  • Відповідні висловлювання польського посадовця пролунали у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.
  • У відповідь Польща оголосила про виклик посла України Василя Зварича. Також польське МЗС підкреслило прагнення Варшави до добрих відносин із Україною.
  • Президент України Володимир Зеленський у цьому зв'язку зауважив, що емоціям варто охолонути.

Теми: ПольщаУкраїнавійна
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