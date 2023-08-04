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"Коперфільди" українського розливу: чоловіки перетинали кордон у сховку авто

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 серпня 2023, 17:20
Коперфільди українського розливу: чоловіки перетинали кордон у сховку авто
фото ДПСУ

Прикордонники викрили 4-х чоловіків призовного віку, які ховалися у спеціально виготовленому сховку мікроавтобуса.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Повідомляється, що днями військовослужбовці оперативного підрозділу Чернівецького прикордонного загону спільно з представниками військової контррозвідки СБУ, маючи дані від оперативників, за 300 метрів від державного кордону зупинили вантажний мікроавтобус.

Ним керував місцевий мешканець , який стверджував, що ніякого вантажу в його автівці немає. Однак, в ході поглибленої перевірки транспортного засобу, прикордонники виявили спеціально обладнаний сховок. У сховку дійсно не було вантажу, однак ховалися четверо чоловіків призовного віку.

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Під час подальших заходів правоохоронці з’ясували, що водій пообіцяв їм, що довезе до Молдови в об’їзд пунктів пропуску за грошову винагороду в розмірі 4000 доларів з кожного.

Затриманих доставили до прикордонного підрозділу та склали протоколи про адміністративні правопорушення.

ВІДЕО ДНЯ

Стосовно організатора незаконного переправлення осіб через державний кордон до Нацполіції направлено повідомлення за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

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