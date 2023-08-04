Зеленський чекає на зустріч щодо мирного плану України і дякує Саудівській Аравії

Президент Володимир Зеленський заявив, що майбутня зустріч у Саудівській Аравії щодо миру в Україні є дуже важливою. За його словами, ми крок за кроком рухаємося до Глобального саміту миру.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Завтра в Джидді – у Саудівській Аравії – почнеться зустріч радників глав держав і представників МЗС щодо Формули миру. Багато країн будуть представлені, різні континенти, зокрема й держави Глобального Півдня.

Це дуже важливо, бо в таких питаннях, як продовольча безпека, доля мільйонів людей в Африці, в Азії, в інших частинах світу безпосередньо залежить від того, наскільки швидким буде світ у реалізації Формули миру.

Я вдячний Саудівській Аравії за цей майданчик для переговорів. Нещодавно відбулася зустріч у такому ж форматі в Копенгагені. Ми крок за кроком рухаємося до Глобального саміту миру".

Деталі: Зеленський вважає, що дуже важливо, що світ бачить: "Справедливе й чесне завершення російської агресії дасть користь усім у світі".

Пряма мова: "Звільнення української землі від окупантів – це відновлення повної поваги до міжнародного права й Статуту ООН. Ліквідація всіх створених Росією загроз українській та глобальній безпеці – це повернення спокою міжнародним відносинам і стабільності глобальному життю. Вдячний усім, хто підтримує формулу миру та вже долучився до спільних зусиль заради повної реалізації формули".

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