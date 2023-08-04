Зеленський чекає на зустріч щодо мирного плану України і дякує Саудівській Аравії
Президент Володимир Зеленський заявив, що майбутня зустріч у Саудівській Аравії щодо миру в Україні є дуже важливою. За його словами, ми крок за кроком рухаємося до Глобального саміту миру.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Завтра в Джидді – у Саудівській Аравії – почнеться зустріч радників глав держав і представників МЗС щодо Формули миру. Багато країн будуть представлені, різні континенти, зокрема й держави Глобального Півдня.
Це дуже важливо, бо в таких питаннях, як продовольча безпека, доля мільйонів людей в Африці, в Азії, в інших частинах світу безпосередньо залежить від того, наскільки швидким буде світ у реалізації Формули миру.
Я вдячний Саудівській Аравії за цей майданчик для переговорів. Нещодавно відбулася зустріч у такому ж форматі в Копенгагені. Ми крок за кроком рухаємося до Глобального саміту миру".
Деталі: Зеленський вважає, що дуже важливо, що світ бачить: "Справедливе й чесне завершення російської агресії дасть користь усім у світі".
Пряма мова: "Звільнення української землі від окупантів – це відновлення повної поваги до міжнародного права й Статуту ООН. Ліквідація всіх створених Росією загроз українській та глобальній безпеці – це повернення спокою міжнародним відносинам і стабільності глобальному життю. Вдячний усім, хто підтримує формулу миру та вже долучився до спільних зусиль заради повної реалізації формули".
Нагадаємо:
- Міністерство закордонних справ Китаю раніше підтвердило участь спецпредставника уряду з питань Євразії Лі Хуея в переговорах щодо української "формули миру".
- Про проведення зустрічі в Саудівській Аравії у Джидді 5-6 серпня повідомило видання The Wall Street Journal, пізніше інформацію підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
- Українські та західні офіційні особи сподіваються, що ці зусилля можуть завершитися мирним самітом наприкінці цього року, на якому світові лідери підпишуть спільні принципи щодо припинення війни.
- Євросоюз очікує участі представників близько 40 держав. Раніше США назвали причину, чому Росія присутня не буде, вказавши, що вона не готова до справжньої дипломатії.