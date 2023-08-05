Росіяни безуспішно намагалися наступати в Запорізькій області – зведення Генштабу

Російські війська у суботу вели безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області, а також безуспішно намагалися відновити втрачене положення на Шахтарському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Протягом доби, станом на 18.00, ворог завдав 1 ракетного та 48 авіаційних ударів, здійснив 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. (Зведення Генштабу було опубліковано до чергового ракетного удару по Україні в суботу ввечері – ред.)

Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах Одноробівки, Стрілечої та Гатища Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема це Грем’яч, Веселе Чернігівської області; Волфине, Павлівка, Соснівка Сумської області та Верхня Писарівка, Гатище і Варварівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Вільшаної та Синьківки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Петропавлівка та Подоли Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів біля Невського і Білогорівки Луганської області та Торського, Серебрянки, Діброви і Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку сили оборони струмують противника в районі Курдюмівки Донецької області. Ворог завдав авіаударів в районах Хромового, Кліщіївки, Ступочок, Диліївки, Олександро-Шультиного та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Міньківка, Новомаркове, Маркове, Богданівка та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Новокалинового Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки. Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Георгіївка, Єлизаветівка та Курахове Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського. Завдав авіаційних ударів в районах Павлівки, Золотої Ниви та Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське Донецької області та Левадне на Запоріжжі.

На Запорізькому напрямку ворог, здійснюючи авіаційні удари, вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Рівнопіль, Новодарівка, Темирівка, Ольгівське, Чарівне, Новоандріївка Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Дудчани, Зміївка, Велетенське, Херсон Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 5 складів боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.