Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ще майже 600 росіян "денацифіковані" на війні

Роман ПетренкоНеділя, 6 серпня 2023, 08:24
Ще майже 600 росіян денацифіковані на війні
фото: ЦНС

Збройні сили знищили ще 590 російських загарбників протягом доби 5 серпня.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 249700 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4237 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8262 (+11) од,
  • артилерійських систем – 4965 (+22) од,
  • РСЗВ – 705 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 466 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 311 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4126 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 1359 (+12),
  • кораблі /катер ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7441 (+19) од,
  • спеціальна техніка ‒ 734 (+4).

Дані уточнюються.

Реклама:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Збройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 12:36, фотоВорог завдав ракетного удару по Запоріжжю

Фрідману підготували підозру у легалізації коштів

фотоВійськові майже рік будували маєток свого начальника, отримуючи зарплату з "фронту" – ДБР

відео"Армія дронів" відправляє на фронт 270 українських "Вампірів"

WP: Розвідка США вважає, що ЗСУ не досягнуть ключової мети наступу цього літа

фото, оновленоГетманцев заявив про замах на заступника голови податкової служби. МВС підтвердило

Усі новини...
Збройні сили
Ще понад 600 росіян знищені на фронті
За минулу добу відбулося 36 бойових зіткнень з ворогом – зведення
ЗСУ на півдні подекуди прорвали першу лінію оборони і вийшли на проміжну – Маляр
Останні новини
14:46
фотоМедики дістали з тіла військовослужбовця хвостовик міни
14:45
Компанія з "великої четвірки" почала аудит "Київміськбуду"
14:31
Через російський обстріл Херсонщини постраждала 17-річна дівчина
14:06
відео Із "Москва-Сіті" екстрено евакуювали людей: що сталося
14:03
Адвокати Трампа просять відкласти розгляд справи на півтора роки
13:31
В Україні зростає кількість кримінальних справ щодо порно, більшість - контент з дітьми
13:29
фото На Львівщині викрили банду рекетирів: вибивали гроші, прикриваючись статусом військових
13:28
У Києві запровадили тепловий режим
13:27
Тепер по матері: у Києві 16-річна дівчина повністю змінила своє ПІБ
13:23
Українські біженці в Ізраїлі отримуватимуть безкоштовну меддопомогу до кінця року 
Усі новини...
Реклама: